Suppletive Reggio, urne chiuse: scatta lo scrutinio per eleggere il nuovo deputato

Alle 15 concluso il voto nei 71 Comuni del collegio U05. Quattro i candidati in corsa per il seggio lasciato libero da Francesco Cannizzaro. Lo spoglio sarà rapido

È scattata l’ora dello scrutinio. Alle 15:00 di oggi i presidenti di seggio hanno chiuso ufficialmente le operazioni di voto nei 71 Comuni del collegio uninominale U05-Reggio Calabria chiamati a scegliere il nuovo deputato della Camera.

La consultazione riguarda il seggio rimasto vacante dopo le dimissioni di Francesco Cannizzaro, eletto sindaco di Reggio Calabria. Il territorio coinvolto comprende 487 sezioni elettorali distribuite nell’area metropolitana reggina.

I 71 Comuni del collegio uninominale U05-Reggio Calabria sono:

Africo Agnana Calabra Antonimina Ardore Bagaladi Benestare Bianco Bivongi Bova Bova Marina Bovalino Brancaleone Bruzzano Zeffirio Calanna Camini Campo Calabro Canolo Caraffa del Bianco Cardeto Careri Casignana Caulonia Ciminà Condofuri Cosoleto Delianuova Ferruzzano Fiumara Gerace Gioiosa Ionica Grotteria Laganadi Locri Mammola Marina di Gioiosa Ionica Martone Melicuccà Melito di Porto Salvo Monasterace Montebello Jonico Motta San Giovanni Palizzi Pazzano Placanica Platì Portigliola Reggio Calabria Riace Roccaforte del Greco Roccella Ionica Roghudi Samo San Giovanni di Gerace San Lorenzo San Luca San Procopio San Roberto Santa Cristina d’Aspromonte Sant’Agata del Bianco Sant’Alessio in Aspromonte Sant’Eufemia d’Aspromonte Sant’Ilario dello Ionio Santo Stefano in Aspromonte Scido Scilla Siderno Sinopoli Staiti Stignano Stilo Villa San Giovanni

Quattro candidati per un seggio

La sfida elettorale si è giocata tra quattro candidati:

Fabio Roscioli , sostenuto dalla coalizione di centrodestra composta da Forza Italia-PPE, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati e Udc.

, sostenuto dalla coalizione di composta da Forza Italia-PPE, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati e Udc. Frank Benedetto , candidato del centrosinistra , sostenuto da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Casa Riformista.

, candidato del , sostenuto da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Casa Riformista. Domenico Giannetta , candidato di Futuro Nazionale , il movimento politico guidato da Roberto Vannacci.

, candidato di , il movimento politico guidato da Roberto Vannacci. Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana Popolare.

Scrutinio più veloce rispetto alle elezioni tradizionali

A differenza delle consultazioni politiche generali, lo scrutinio delle suppletive dovrebbe procedere con tempi più rapidi. Il motivo è legato alla natura del voto: si tratta infatti di un collegio uninominale maggioritario a turno unico.

Non sono previsti ballottaggi e non esiste una soglia minima di partecipazione necessaria per rendere valida l’elezione. Sarà quindi eletto il candidato che otterrà il maggior numero di voti, anche con uno scarto minimo rispetto agli altri concorrenti.

Il risultato consegnerà il nome del nuovo rappresentante del collegio U05 alla Camera dei deputati.