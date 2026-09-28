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Suppletive Reggio, urne chiuse: scatta lo scrutinio per eleggere il nuovo deputato

Alle 15 concluso il voto nei 71 Comuni del collegio U05. Quattro i candidati in corsa per il seggio lasciato libero da Francesco Cannizzaro. Lo spoglio sarà rapido

28 Settembre 2026 - 15:20 | di Eva Curatola

elezioni suppletive

È scattata l’ora dello scrutinio. Alle 15:00 di oggi i presidenti di seggio hanno chiuso ufficialmente le operazioni di voto nei 71 Comuni del collegio uninominale U05-Reggio Calabria chiamati a scegliere il nuovo deputato della Camera.

La consultazione riguarda il seggio rimasto vacante dopo le dimissioni di Francesco Cannizzaro, eletto sindaco di Reggio Calabria. Il territorio coinvolto comprende 487 sezioni elettorali distribuite nell’area metropolitana reggina.

I 71 Comuni del collegio uninominale U05-Reggio Calabria sono:

  1. Africo
  2. Agnana Calabra
  3. Antonimina
  4. Ardore
  5. Bagaladi
  6. Benestare
  7. Bianco
  8. Bivongi
  9. Bova
  10. Bova Marina
  11. Bovalino
  12. Brancaleone
  13. Bruzzano Zeffirio
  14. Calanna
  15. Camini
  16. Campo Calabro
  17. Canolo
  18. Caraffa del Bianco
  19. Cardeto
  20. Careri
  21. Casignana
  22. Caulonia
  23. Ciminà
  24. Condofuri
  25. Cosoleto
  26. Delianuova
  27. Ferruzzano
  28. Fiumara
  29. Gerace
  30. Gioiosa Ionica
  31. Grotteria
  32. Laganadi
  33. Locri
  34. Mammola
  35. Marina di Gioiosa Ionica
  36. Martone
  37. Melicuccà
  38. Melito di Porto Salvo
  39. Monasterace
  40. Montebello Jonico
  41. Motta San Giovanni
  42. Palizzi
  43. Pazzano
  44. Placanica
  45. Platì
  46. Portigliola
  47. Reggio Calabria
  48. Riace
  49. Roccaforte del Greco
  50. Roccella Ionica
  51. Roghudi
  52. Samo
  53. San Giovanni di Gerace
  54. San Lorenzo
  55. San Luca
  56. San Procopio
  57. San Roberto
  58. Santa Cristina d’Aspromonte
  59. Sant’Agata del Bianco
  60. Sant’Alessio in Aspromonte
  61. Sant’Eufemia d’Aspromonte
  62. Sant’Ilario dello Ionio
  63. Santo Stefano in Aspromonte
  64. Scido
  65. Scilla
  66. Siderno
  67. Sinopoli
  68. Staiti
  69. Stignano
  70. Stilo
  71. Villa San Giovanni

Quattro candidati per un seggio

La sfida elettorale si è giocata tra quattro candidati:

  • Fabio Roscioli, sostenuto dalla coalizione di centrodestra composta da Forza Italia-PPE, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati e Udc.
  • Frank Benedetto, candidato del centrosinistra, sostenuto da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Casa Riformista.
  • Domenico Giannetta, candidato di Futuro Nazionale, il movimento politico guidato da Roberto Vannacci.
  • Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana Popolare.

Scrutinio più veloce rispetto alle elezioni tradizionali

A differenza delle consultazioni politiche generali, lo scrutinio delle suppletive dovrebbe procedere con tempi più rapidi. Il motivo è legato alla natura del voto: si tratta infatti di un collegio uninominale maggioritario a turno unico.

Non sono previsti ballottaggi e non esiste una soglia minima di partecipazione necessaria per rendere valida l’elezione. Sarà quindi eletto il candidato che otterrà il maggior numero di voti, anche con uno scarto minimo rispetto agli altri concorrenti.

Il risultato consegnerà il nome del nuovo rappresentante del collegio U05 alla Camera dei deputati.

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