Suppletive Reggio, urne chiuse: scatta lo scrutinio per eleggere il nuovo deputato
Alle 15 concluso il voto nei 71 Comuni del collegio U05. Quattro i candidati in corsa per il seggio lasciato libero da Francesco Cannizzaro. Lo spoglio sarà rapido
28 Settembre 2026 - 15:20 | di Eva Curatola
È scattata l’ora dello scrutinio. Alle 15:00 di oggi i presidenti di seggio hanno chiuso ufficialmente le operazioni di voto nei 71 Comuni del collegio uninominale U05-Reggio Calabria chiamati a scegliere il nuovo deputato della Camera.
La consultazione riguarda il seggio rimasto vacante dopo le dimissioni di Francesco Cannizzaro, eletto sindaco di Reggio Calabria. Il territorio coinvolto comprende 487 sezioni elettorali distribuite nell’area metropolitana reggina.
I 71 Comuni del collegio uninominale U05-Reggio Calabria sono:
- Africo
- Agnana Calabra
- Antonimina
- Ardore
- Bagaladi
- Benestare
- Bianco
- Bivongi
- Bova
- Bova Marina
- Bovalino
- Brancaleone
- Bruzzano Zeffirio
- Calanna
- Camini
- Campo Calabro
- Canolo
- Caraffa del Bianco
- Cardeto
- Careri
- Casignana
- Caulonia
- Ciminà
- Condofuri
- Cosoleto
- Delianuova
- Ferruzzano
- Fiumara
- Gerace
- Gioiosa Ionica
- Grotteria
- Laganadi
- Locri
- Mammola
- Marina di Gioiosa Ionica
- Martone
- Melicuccà
- Melito di Porto Salvo
- Monasterace
- Montebello Jonico
- Motta San Giovanni
- Palizzi
- Pazzano
- Placanica
- Platì
- Portigliola
- Reggio Calabria
- Riace
- Roccaforte del Greco
- Roccella Ionica
- Roghudi
- Samo
- San Giovanni di Gerace
- San Lorenzo
- San Luca
- San Procopio
- San Roberto
- Santa Cristina d’Aspromonte
- Sant’Agata del Bianco
- Sant’Alessio in Aspromonte
- Sant’Eufemia d’Aspromonte
- Sant’Ilario dello Ionio
- Santo Stefano in Aspromonte
- Scido
- Scilla
- Siderno
- Sinopoli
- Staiti
- Stignano
- Stilo
- Villa San Giovanni
Quattro candidati per un seggio
La sfida elettorale si è giocata tra quattro candidati:
- Fabio Roscioli, sostenuto dalla coalizione di centrodestra composta da Forza Italia-PPE, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati e Udc.
- Frank Benedetto, candidato del centrosinistra, sostenuto da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Casa Riformista.
- Domenico Giannetta, candidato di Futuro Nazionale, il movimento politico guidato da Roberto Vannacci.
- Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana Popolare.
Scrutinio più veloce rispetto alle elezioni tradizionali
A differenza delle consultazioni politiche generali, lo scrutinio delle suppletive dovrebbe procedere con tempi più rapidi. Il motivo è legato alla natura del voto: si tratta infatti di un collegio uninominale maggioritario a turno unico.
Non sono previsti ballottaggi e non esiste una soglia minima di partecipazione necessaria per rendere valida l’elezione. Sarà quindi eletto il candidato che otterrà il maggior numero di voti, anche con uno scarto minimo rispetto agli altri concorrenti.
Il risultato consegnerà il nome del nuovo rappresentante del collegio U05 alla Camera dei deputati.
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