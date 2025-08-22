Enna, l’ex Passiatore: ‘Reggina e Nissa favorite, poi però…’

Francesco Passiatore è il tecnico dell’Enna dallo scorso marzo ed è stato confermato dalla società anche per la prossima stagione. Con la consulenza dell’esperto Lo Monaco e il direttore Panico, è stata costruita una squadra composta da tanti giovani e qualche elemento di esperienza. Le dichiarazioni del tecnico ai microfoni di seried24:

“Qui a Enna si lavora con entusiasmo e con professionalità. Chiaramente, la cosa più importante è quella di essere circondati da persone competenti di calcio. Mi riferisco in particolare, ma non solo, al direttore Lo Monaco e a Domenico Panico, che mi stanno sempre vicino e quindi cercano di supportarmi in quelle che sono le mie esigenze. Diciamo che capiscono il mio modo di lavorare. Stiamo costruendo un organico dove la qualità più importante è quella di essere una squadra giovane, pimpante e vivace“.

Gli obiettivi

“È chiaro che nella vita bisogna essere sempre ambiziosi. In un certo senso, bisogna sempre cercare di rimanere umili ma puntando in alto. Credo che questa sia la cosa più giusta. Poi con il passare delle domeniche, ti rendi conto e ti regoli in base ai risultati e con il fatto che magari la squadra sicuramente migliorerà con il passare del tempo“.

Le favorite

“Di solito ogni inizio stagione si va a definire una griglia di partenza in base anche alle rose costruite in un certo senso, anche se, secondo me, poi quello che viene messo in campo è totalmente diverso. In questo momento, le squadre più blasonate, quelle che magari dovrebbero sulla carta essere le favorite, sono Reggina e Nissa che hanno fatto delle rose molto ma molto molto importanti. Però come sempre, come capita in ogni in ogni campionato, poi ci sono le novità, poi ci sono quelli che magari riescono a venir fuori, e anche quelle che deludono. È sempre il campo a dare il giudizio finale“.