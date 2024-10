Enrico Montesano torna al Teatro Cilea con “Il Conte Tacchia”

Dopo il grande successo del musical Aggiungi un posto a tavola la stagione de “Le maschere e i volti”, organizzata dalla Polis Cultura, presso il Teatro Cilea di Reggio Calabria è pronta a registrare l’ennesimo sold out de “Il Conte Tacchia” interpretato da Enrico Montesano.

QUANDO

Le due repliche andranno in scena il 2 ed il 3 marzo presso il Teatro Cilea di Reggio Calabria.

Dopo “Rugantino” e “Il Marchese del Grillo”, Enrico Montesano ha voluto portare sulle scene, a chiusura della trilogia dei più popolari personaggi romani, “Il Conte Tacchia”.

CONTE TACCHIA

“Conte Tacchia” è il soprannome affibbiato a Francesco Puricelli per via della sua professione di falegname e la sua mania di puntellare mobili e oggetti traballanti con una zeppa di legno, in romano appunto detta “tacchia”.

La versione in commedia musicale, liberamente tratta dall’omonimo film, racconta la lunga e tormentata storia d’amore tra Fernanda e Checco dal 1910 fino al 1944.

Mentre nel film si raccontano prevalentemente le ambizioni del popolano romano che anela a migliorare la sua condizione sociale, nella commedia musicale tutto gira intorno alla storia d’amore. Particolare attenzione è stata rivolta alla ricerca storica cercando di riproporre fedelmente l’Italia e la Roma dei primi del ‘900, ed alla ricerca filologica che, nella fattispecie, si traduce nell’uso di termini classici o aulici dove il protagonista, di bassa estrazione sociale, può giocare con la storpiatura del linguaggio ottenendo così un effetto comico e satirico al tempo stesso.

CAST

Il tutto è eseguito da un numeroso cast di 26 attori-ballerini guidati e diretti da Enrico Montesano e oltre 18 cambi di scena tutti eseguiti a vista, diventando di fatto dei momenti coreografici dando continuità allo svolgimento del racconto, senza pause, conferendo alla messa in scena scorrevolezza e ritmo.