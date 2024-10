Applausi interminabili per la “Nona Sinfonia” di Beethoven al Teatro Cilea – FOTO

Grande risposta e straordinaria partecipazione di un pubblico giovane e giovanissimo all’esecuzione, di ieri, 1 febbraio, al Teatro Cilea di Reggio Calabria della “Nona Sinfonia” in re minore per soli, coro e orchestra Op. 125 di Ludwig Van Beethoven, a nove anni dalla prima e ultima rappresentazione reggina del capolavoro del tedesco.

Una soddisfazione generale per l’appuntamento della stagione 2918-2019 del “Rhegium Opera Musica Festival”, sezione “Classica Mediterranea” promossa dall’Orchestra del Teatro Cilea e dal Coro Lirica Cilea, appuntamento che ha visto in scena il soprano Marily Santoro, il mezzosoprano Francesca Di Sauro, il tenore Giuseppe Talamo e il baritono Roberto Accurso, tutti assolutamente all’altezza del proprio ruolo.

Intensa la direzione del Maestro Marco Alibrando, nocchiere della valida Orchestra del Teatro Cilea che ha dato prova di grande tenuta e qualità esecutiva.

Buona anche la performance del Coro lirico Cilea, istruito dal Maestro Bruno Tirotta, che ha ben sostenuto i solisti.

Applausi interminabili che hanno evidenziato il grande trionfo della serata.

Il direttore d’orchestra Marco Alibrando:

“La Nona Sinfonia è un’opera di difficile esecuzione per tutti gli artisti coinvolti. Il lavoro intenso di questi tre giorni è stato quello di perfezionare al meglio tutti i passaggi tecnici sia delle singole sezioni che di insieme, tentando di dare più espressione possibile ai punti nevralgici della composizione.

Rispetto al concerto di ieri posso solo dire di aver percepito una grandissima concentrazione da parte di tutti gli artisti, da cui è emerso l’essere realmente un tutt’uno, un cuore solo che ritengo sia arrivato ai presenti data la risposta direi entusiastica con lunghi applausi. Voglio inoltre complimentarmi con i componenti del Coro Cilea che hanno fatto un lavoro eccellente col M. Bruno Tirotta che ritengo essere uno dei più grandi maestri di coro nel panorama italiano.

Notevole è stata la performance del quartetto di solisti che si è espresso in modo molto uniforme e che, con intelligenza, ha saputo differenziare i vari momenti più solistici e più quartettistici. Proprio per questo faccio i complimenti al direttore artistico Domenico Gatto per la scelta delle quattro voci, complimenti che rivolgo a tutto lo staff del “Rhegium Opera Musica Festival” per aver realizzato questo miracolo che ha iniziato a muovere i primi passi da circa un paio d’anni: una rarità di questi tempi.

E per ultimi gli artisti dell’Orchestra Cilea che hanno messo massimo impegno e qualità a disposizione della serata e che hanno supportato fantasticamente il tutto: c’era grande tensione all’inizio e grande gioia alla fine per questo importante risultato”.