A ritmo di rap e rima, il professore newyorkese Jason Levine fa praticare l'inglese agli studenti del Liceo Classico Europeo e del Liceo Classico d'ordinamento

Gli studenti del Liceo Classico Europeo e del Liceo Classico d’ordinamento hanno partecipato al workshop “Rhyme on time”, a ritmo di rap, tenuto dal professore newyorkese Jason Levine che, con un’esperienza quasi ventennale, utilizza una nuova metodologia d’insegnamento che ha già avuto successo in molti Paesi del mondo, attirando l’attenzione dei media locali e internazionali.

Con l’ausilio dei video e musica e attraverso il ritmo e la rima, il professor Levine ha interagito direttamente con i ragazzi che hanno mostrato grande entusiasmo e hanno partecipato attivamente ripetendo e cantando in modo tale da praticare il loro inglese.

L’evento è stato organizzato dalla docente referente la prof.ssa M. De Luca con la collaborazione delle altre docenti di lingua inglese le prof.sse Messineo, De Domenico, Marcelli, Denial, Chilà, Varbaro, Zacconi e Caridi.

Coniugando finalità didattiche e divertimento, il workshop ha rappresentato una valida opportunità per migliorare le competenze linguistico-comunicative e per accrescere la motivazione allo studio della lingua.

Il Convitto Nazionale di Stato “T.Campanella” diretto dalla Dott.ssa Francesca Arena, è da sempre all’avanguardia nel proporre metodologie innovative per l’apprendimento delle lingue straniere, anche tramite attività laboratoriali e la costante presenza di docenti di madrelingua.