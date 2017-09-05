Enzo Bollani e i suoi musicisti rileggono nove canzoni di Battisti e Dalla in anteprima all'A'Luara di Melia, sulle pendici dell'Aspromonte, con tre inediti

Nati a un giorno di distanza l’uno dall’altro, innovatori e sperimentatori, mai in contrapposizione, mai in concorrenza. Dominatori delle classifiche italiane e talvolta in USA, in epoche distinte: il primo è stato Battisti, con “Balla Linda“, mentre il secondo è stato Dalla, con “Tutta la vita“.

Uno schivo e riservato, l’altro clownesco e apparentemente a portata di mano. Entrambi uniti da un solo destino: l’essere amati dal pubblico, l’essere mai raggiunti da altri musicisti, in tutto il panorama nazionale.

Le canzoni di Battisti e Dalla rilette dal vivo

Enzo Bollani &co. rileggono le loro storie, attraverso 9 canzoni dell’uno e dell’altro. Perché un tassello, alla fine, o è dell’uno o è dell’altro. E di chi saranno i Tre inediti proposti, a sorpresa?

Per ogni data, i Tre inediti saranno diversi, e saranno gli unici brani ad essere rivisitati nella struttura e nell’arrangiamento.

Una libertà contrapposta alla filologia agli arrangiamenti originali, presente per tutta la durata dello spettacolo.

La data numero 0 sulle pendici dell’Aspromonte

La data Numero 0 si terrà in anteprima in un luogo straordinario, sulle pendici dell’Aspromonte: A’luara​: una tipica trattoria italiana, con vista sullo Stretto di Messina, sull’Etna e su una distesa di ulivi argentei, sopra il caratteristico borgo di Melia, a pochi minuti da Scilla.

Un luogo simbolico e importante, perché rispecchia l’anima di entrambi i Lucio in questione: irraggiungibile, al di sopra di tutto, eppure aperta a tutti.

Enzo Bollani: voce e intrusioni strumentali

Rocco Spanò​: tromba

Rocco Marcianó​: tastiere

Filippo Aricò​: sax e clarino

Infoline: +39 331 43 77 033

A’Luara | GiroPizza a 12 Euro.

Prenotazione tavoli: 0965 75 53 30

www.aluara.it

8 settembre 2017 | A’Luara

Melia – Reggio Calabria | via Sant’Angelo, 10