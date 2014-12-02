EPisodi: ASCOLTA l’ep d’esordio dei CARNEVIVA

“EPisodi” dei CARNEVIVA distribuito e promosso da (R)esisto, 4 brani di stampo Alternative Rock tra cui il brano estratto come singolo “Caro Istinto” in rotazione radio.”

Un disco breve, diretto e ruvido

EPisodi” è un disco breve, diretto, ruvido, grezzo, e per questo assolutamente vero. E’ un’anteprima, un biglietto da visita, ma non di quelli patinati e scritti in bella grafia: è vissuto, rovinato, passato di mano in mano, una dichiarazione d’intenti senza sovrastrutture, ridotta all’osso. E’ semplice, a tratti ingenuo, a volte cinico, spesso ironico. E’ l’idea di musica italiana alternativa che hanno tre ragazzi come tanti, con i loro patemi, le loro idee da ventenni, le loro gioie, le loro disillusioni. Ecco, “EPisodi” è questo, niente di più, niente di meno, è quello che viviamo, pensiamo, ciò che vogliamo fare, ciò che vogliamo condividere.

I Carneviva nascono a fine Agosto 2012, dopo un’apatica estate, segnata dall’incontro di Alberto e Michele con Michael, che diventerà il bassista di un progetto che già era nell’aria da un pò. Crescono nell’autunno dello stesso anno, ricercando il proprio suono, le proprie idee, il proprio senso. Nel 2013 ampliano il repertorio, sperimentano, compongono, suonano in giro il più possibile, per poi arrivare alla registrazione di 4 brani, ad un anno dalla loro formazione. I 4 brani in questione compongono il primo EP “EPisodi” distribuito e promosso da (R)esisto.

Tracklist1) Caro Istinto, 2) Primo-Vero, 3) Un Secondo 4) OrigamiI Carneviva sono:Michele Malaguti (Chitarra e Voce), Michael Ferro (Basso), Alberto Balboni (Batteria)“EPisodi”dal 02 Dicembre in distribuzione ed in rotazione radio il singolo“Caro Istinto”Ascolta il singolo:https://soundcloud.com/resisto/carneviva-caro-istintoDal 02 Dicembre disponibile in tutti i negozi digitali l’EP Distribuzione: (R)esistoUfficio stampa: (R)esisto Promozionewww.facebook.com/pages/Carneviva/176325559161060www.soundcloud.com/carnevivas link