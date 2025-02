Erasmus Plus: Studenti calabresi ad Atene per un’opportunità di formazione lavorativa unica

Erasmus Plus, sessanta studenti calabresi ad Atene per un’esperienza di formazione e lavoro con il Gal Terre Locridee

Partita la nuova annualità dello storico progetto di mobilità internazionale che vede capofila il Gal Terre Locridee.

Ha preso il via la nuova annualità del programma Erasmus Plus, storico progetto di mobilità e formazione internazionale, che vede beneficiari il Gal Terre Locridee e un consorzio di Istituti scolastici di secondo grado del territorio composto da Polo Liceale “Zaleuco-Oliveti-Panetta-Zanotti” e Polo Tecnico Professionale “Dea Persefone-Zanotti Bianco” di Locri, IIS “Guglielmo Marconi” di Siderno, IIS “Raffaele Piria” di Rosarno.

Con il progetto “Behind the Scenes”, coordinato in Grecia da Myth Euromed, che mira a offrire agli studenti un’esperienza diretta e immersiva nel settore culturale e creativo di Atene, sono appena giunti nella capitale greca ventuno studenti e due insegnanti accompagnatori. Gli studenti vivranno così dodici giorni di formazione in un luogo che, con la sua storia e il grande valore culturale, rappresenta uno dei principali centri di riferimento per fare esperienza diretta nel campo del turismo culturale e della valorizzazione del patrimonio artistico.

Un’esperienza formativa nel cuore della cultura ateniese

Il progetto, con un fitto calendario formativo tra il 22 febbraio e il 6 marzo, mira a mettere gli studenti calabresi in contatto con importanti realtà operative dei settori culturali e creativi di Atene, meta chiave per un numero crescente di visitatori in viaggio per turismo, studio e ricerca.

L’obiettivo è vivere in prima persona importanti esempi di valorizzazione culturale e innovazione, lavorando a fianco di esperti e professionisti del settore e apprendere dinamiche e strategie di sviluppo da una prospettiva culturale nei seguenti luoghi:

Agenzia di Sviluppo del Comune di Atene

Sustainable City Network , rete di ottanta comuni greci impegnati nella promozione culturale e in progetti di sostenibilità a livello europeo

, rete di ottanta comuni greci impegnati nella promozione culturale e in progetti di sostenibilità a livello europeo InnovAthens , hub di innovazione e imprenditorialità del Comune di Atene, membro dell’European Creative Hubs Network

, hub di innovazione e imprenditorialità del Comune di Atene, membro dell’European Creative Hubs Network Musei e istituzioni culturali di primario rilievo

Istituto Italiano di Cultura di Atene, organo dell’Ambasciata, per approfondire dinamiche e strategie della promozione dell’Italia all’estero in chiave contemporanea

Erasmus Plus: una porta sul futuro per i giovani studenti

L’Erasmus Plus rappresenta per i giovanissimi un’opportunità preziosa per fare esperienze lavorative all’interno di istituzioni culturali innovative, sviluppando nuove prospettive per il loro futuro professionale. I partecipanti, infatti, acquisiscono competenze trasversali e specifiche che ne arricchiscono il bagaglio formativo e che possono fare la differenza nel percorso di studi e nella loro futura carriera lavorativa.

Al completamento del percorso è previsto il rilascio della certificazione Europass Mobility, strumento riconosciuto a livello europeo che certifica e quantifica le competenze acquisite durante l’esperienza di mobilità, particolarmente utile per arricchire il curriculum vitae e dimostrare le competenze internazionali acquisite.

Le dichiarazioni degli esperti

«La cultura è un fattore fondamentale di sviluppo sociale ed economico», commenta Alberto Cotrona, fondatore di Myth Euromed. «Il contatto diretto con una realtà lavorativa sempre più competitiva come Atene permette di assorbire competenze e punti di vista inediti, nonché di fare esperienza di una mediterraneità diversa da quella calabrese, trovandoci in una metropoli di quattro milioni di abitanti, ma con forti radici comuni. Faremo luce, insieme agli studenti, sul lato innovativo e imprenditoriale del patrimonio culturale, con spirito pienamente europeo».

«Studiare e formarsi a livello lavorativo all’estero riveste un’importanza strategica nell’ottica dello sviluppo individuale, sociale e dei territori in ambito internazionale», spiega il direttore del Gal Terre Locridee, Guido Mignolli. «Un’occasione unica e imperdibile che apre la mente, genera nuovi stimoli, permette di acquisire competenze e di relazionarsi con altre culture, lavorando ma anche divertendosi, dando spazio alla socialità e quindi anche alla propria crescita personale. Confrontarsi con realtà diverse da quella in cui si vive aiuta a conoscersi meglio, a superare dei limiti e a dare vigore ai propri punti di forza».

«Viaggiare, conoscere altri luoghi, formarsi in altre realtà lavorative rappresenta sempre un momento di crescita importante, dal punto di vista professionale e anche umano», afferma il presidente del Gal Terre Locridee, Francesco Macrì. «Un tirocinio all’estero, inoltre, strutturato per acquisire competenze, rappresenta un tassello importante per la propria carriera professionale e fa da base per le sfide di un mondo in continua evoluzione; parliamo quindi di un vantaggio sicuro e dimostrato sul mercato del lavoro».

Nuovi gruppi di studenti in partenza

Il 14 marzo 2024 partirà il secondo gruppo composto da venti studenti, mentre il 17 marzo partirà il terzo gruppo composto da diciannove studenti, per un totale di sessanta studenti che, grazie all’azione del Gal Terre Locridee, beneficiario dell’Erasmus Plus per sette annualità, vivranno un’esperienza formativa fondamentale.

Secondo un recente report dell’Unione Europea, circa l’80% degli studenti con un’esperienza di mobilità internazionale ha trovato lavoro entro tre mesi dal conseguimento del titolo; inoltre, il 72% afferma di essere stato agevolato nella ricerca di una prima occupazione dall’esperienza effettuata e quasi tutti riconoscono di aver sviluppato forti competenze trasversali quali flessibilità, lavoro di gruppo, capacità comunicative e interculturali.