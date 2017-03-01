Ermal Meta in Calabria: mini live e firma copie

Ermal Meta ha annunciato i prossimi appuntamenti instore per presentare il nuovo album “Vietato morire”. Tra le tante tappe c’è anche la Calabria: il cantautore di origini albanese approderà infatti al Centro Commerciale Metropolis (V. Kennedy, Rende) giovedì 9 marzo alle ore 17:00.

Mini live e firma copie al Metropolis di Rende

Ermal presenterà il nuovo disco, che è stato pubblicato il 10 febbraio risultando il più venduto della settimana, e si esibirà in un mini live per poi dedicarsi al firma copie, durante il quale rilascerà autografi e scatterà foto insieme ai tanti fans.

Al momento l’autore viene considerato tra i più influenti: solo negli ultimi due anni ha vinto 6 dischi di platino e 4 ori e nel 2015 ben 5 brani figuravano in estate tra i primissimi trasmessi dalle radio.

Dal Festival di Sanremo 2016 al podio del 2017

Nel 2016 si è messo in gioco partecipando al Festival di Sanremo e i suoi pezzi “Odio Le Favole” e “A Parte Te” hanno iniziato a spopolare. A coronamento di questo anno denso e ricco di impegni (Coca Cola Summer Festival, Asti Musica, Meraviglioso Modugno), soddisfazioni e riconoscimenti (Premio Lunezia, Spazio d’Autore – come migliore autore dell’anno – Premio Città di Ancona) è arrivato l’invito da parte di Carlo Conti di partecipare tra i Big a Sanremo 2017 che si è concluso per Ermal con il Podio, il Premio Critica Mia Martini e il Premio per la miglior cover (Amara Terra Mia di Domenico Modugno).

Un evento imperdibile dunque: Ermal Meta liva, Centro Commerciale Metropolis (V. Kennedy, Rende), giovedì 9 marzo alle ore 17:00!