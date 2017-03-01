City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Ermal Meta in Calabria: mini live e firma copie

Il cantautore presenta il nuovo disco Vietato morire con un mini live, autografi e foto con i fan al Centro Commerciale Metropolis, giovedì 9 marzo

01 Marzo 2017 - 13:10 | di Federica Geria

Ermal Meta, cantautore, in tour nei negozi per presentare l'album Vietato morire

Ermal Meta

Ermal Meta ha annunciato i prossimi appuntamenti instore per presentare il nuovo album “Vietato morire”. Tra le tante tappe c’è anche la Calabria: il cantautore di origini albanese approderà infatti al Centro Commerciale Metropolis (V. Kennedy, Rende) giovedì 9 marzo alle ore 17:00.

Mini live e firma copie al Metropolis di Rende

Ermal presenterà il nuovo disco, che è stato pubblicato il 10 febbraio risultando il più venduto della settimana, e si esibirà in un mini live per poi dedicarsi al firma copie, durante il quale rilascerà autografi e scatterà foto insieme ai tanti fans.

Al momento l’autore viene considerato tra i più influenti: solo negli ultimi due anni ha vinto 6 dischi di platino e 4 ori e nel 2015 ben 5 brani figuravano in estate tra i primissimi trasmessi dalle radio.

Dal Festival di Sanremo 2016 al podio del 2017

Nel 2016 si è messo in gioco partecipando al Festival di Sanremo e i suoi pezzi “Odio Le Favole” e “A Parte Te” hanno iniziato a spopolare. A coronamento di questo anno denso e ricco di impegni (Coca Cola Summer Festival, Asti Musica, Meraviglioso Modugno), soddisfazioni e riconoscimenti (Premio Lunezia,  Spazio d’Autore – come migliore autore dell’anno – Premio Città di Ancona) è arrivato l’invito da parte di Carlo Conti di partecipare tra i Big a Sanremo 2017 che si è concluso per Ermal con il Podio, il Premio Critica Mia Martini e il Premio per la miglior cover (Amara Terra Mia di Domenico Modugno).

Un evento imperdibile dunque: Ermal Meta liva, Centro Commerciale Metropolis (V. Kennedy, Rende), giovedì 9 marzo alle ore 17:00!

Immagine collegata all'articolo su Ermal Meta in Calabria

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Mia MartiniSanremoRende Musica
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?