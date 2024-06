'E…state con noi 2024': al via la campagna estiva della Polizia di Stato

Anche nell’estate 2024 la Polizia di Stato accompagnerà il viaggio di quanti approfitteranno della bella stagione per visitare le principali località turistiche italiane. È partita venerdì 21 giugno dalla Sardegna e dalla Calabria l’edizione 2024 della campagna di sicurezza stradale “E…state con noi”.

COME SI SVOLGE

Nei fine settimana estivi nei quali si intensifica il flusso di traffico di vacanzieri, puntualmente monitorato e “bollinato” da Viabilità Italia, la Polizia Stradale, con il coordinamento dei Centri Operativi dislocati su tutto il territorio nazionale, sarà presente sulla viabilità della movida, con numerosi dispositivi di controllo e con un’intensa azione di prossimità per contrastare le condotte di guida rischiose. Saranno messe in campo tutte le tecnologie in uso alla Specialità come etilometri e precursori di ultima generazione, street control (per il controllo della copertura assicurativa), police controller (per il controllo del rispetto di tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali).

Inoltre, grazie alla collaborazione di Fondazione Ania e di Autostrade per l’Italia, sarà impiegato anche il laboratorio mobile per accertare su strada lo stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di stupefacenti attraverso analisi di secondo livello.

A CHI SI RIVOLGE

Per rafforzare l’azione di contrasto alle condotte di guida rischiose, sarà dedicata particolare attenzione anche all’attività di prossimità volta a promuovere la cultura della legalità sensibilizzando l’utenza sui comportamenti responsabili e prudenti da adottare sulla strada per arginare il fenomeno dell’incidentalità stradale che continua a mietere vittime soprattutto tra i giovani fino a 24 anni.

DOVE SI SVOLGE

Fino al 15 settembre le donne e gli uomini della Polizia Stradale, a bordo di mezzi particolarmente rappresentativi come Lamborghini, Tesla, Pullman Azzurro o Camper Azzurro attraverseranno tutto lo Stivale raggiungendo le principali località turistiche montane e balneari. Dal Piemonte alla Sicilia fino alla Sardegna saranno complessivamente oltre 50 le località interessate dall’iniziativa che prevede diverse attività interattive attraverso le quali sarà possibile provare in prima persona cosa significa guidare in condizioni psicofisiche alterate da assunzione di droghe e alcol. Anche in vacanza allora rEstate con noi!!

FOCUS CALABRIA

Nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 giugno sul lungomare di Reggio Calabria la Polizia di Stato, con la sua Specialità Polizia Stradale, ha allestito, con il contributo del Comune, un’area espositiva, con la presenza del Camper Azzurro e dell’autovettura Lamborghini Huracan, la cui presenza ha sollecitato la curiosità di centinaia di cittadini (giovani, famiglie, turisti…) sui temi della sicurezza e della responsabilità di ciascuno nel contribuire alla costruzione di una cultura, di un “abito mentale”, per una circolazione stradale disciplinata, regolata e sicura per tutti.

Nelle ultime ore della stessa notte, poco distanti, i controlli sulle condizioni psicofisiche di coloro che si sono messi alla guida dopo una serata nei locali reggini. Era presente il laboratorio mobile per le analisi chimico-fisiche sulla saliva dei conducenti fermati, finanziato dalla Fondazione Ania. 61 i conducenti controllati con il precursore alcool e 3 trovati positivi; 13 dei conducenti controllati per l’alcool sono stati sottoposti a controllo con il precursore per sostanze stupefacenti ed 1 conducente è stato confermato positivo anche dall’esame di laboratorio.

Diversi i contesti contravvenzionali elevati (13 in totale) dei quali, oltre ai 4 illeciti per alterazione delle condizioni psicofisiche, 1 per la circolazione con veicolo con veicolo non assicurato. Prossimo appuntamento in Regione ad agosto, a Scalea (CS) il 9 e il 10 agosto.