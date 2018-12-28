L’Etna continua a fumare. Le spettacolari immagini dallo Stretto – VIDEO
Le immagini dell'Etna che fuma dalle coste reggine con la lunga nube di cenere
28 Dicembre 2018 - 11:07 | di Vincenzo Comi
Una delle tante magie naturali di Reggio Calabria, il fantastico panorama dell’Etna ‘fumante’. Questa mattina le nostre telecamere hanno catturato alcuni istanti del vulcano siciliano che proprio in questi giorni si è risvegliato con un’importante attività sismica e che al momento sembrerebbe comunque in calo.
Quella di questa notte, per i dirimpettai siciliani, è stata una notte tranquilla e Reggio si è risvegliata con l’immagine spettacolare dell’Etna col pennacchio innevato e con la lunga nube di cenere che ne accarezzava il cielo.
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