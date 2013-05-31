Ettore Giuradei – “Giuradei”. E c’è anche il fratello Marco

di Antonino Albanese. Non poteva che intitolarsi “Giuradei” il nuovo album, il quarto per la precisione, nato dalla collaborazione tra Ettore e il fratello arrangiatore e polistrumentista, Marco, Giuradei appunto.

Un disco in equilibrio tra cantautorato e chitarre elettriche

Uscito ufficialmente l’11 Febbraio, il nuovo lavoro del trentaduenne bresciano rappresenta un disco che riesce a mantenersi in equilibrio, o in bilico, tra cantautorato italiano e chitarre elettriche, raccontando, come di consueto, piccole storie: storie quotidiane, ma non ordinarie, che anzi, fanno la voce grossa, prendendosela con la mediocrità eletta a ”quieto” ideale sociale.

E’ la rabbia evidente tra le distorsioni elettriche di “Pappalagi” o i synth di “Sta per arrivare il tempo”, irriverente e sarcastica, cantata dall’artista lombardo, come al solito, freneticamente, senza respiro.

L’anima sentimentale e lo stile di Giuradei

L’anima sentimentale di “Amami” o di “Tristezza” non fa certo calare la tensione percepita, seppure in modo diverso, per tutta la durata del disco: difficile non riconoscere lo “stile Giuradei”. Il merito più grande di Ettore è senza dubbio quello di essere sempre più fedele a se stesso, anche a costo, bisogna ammetterlo, di sembrare ripetitivo: per fortuna solo di tanto in tanto però.Giancarlo Onorato sostiene poi con la sua voce “Continuano a volare”, quarta traccia dell’album, che anticipa “Dimenticarmi di te”, pubblicata come secondo singolo, e “Generale”.Chiudono il disco “Senza di noi”, riuscita cover degli Otto Ohm e l’autobiografica “Amami”.Dieci tracce intense, originali, che ci sono piaciute proprio per questo, perchè non cedono mai alle lusinghe della facile scopiazzatura del cantautorato classico italiano.“Giuradei”, come detto, è uscito a febbraio per Picicca Dischi: da segnalare anche la collaborazione di JairoZavala chitarrista dei “Calexico”.E’ possibile acquistare l’intero album o le tracce singole, oltre che dai canali classici, anche su ITunes o su Google Play.

Consigliato. TracklistMi dispiace amore mioLa sconosciutaSta per arrivare il tempoContinuano a volareDimenticarmi di teGeneralePappalagiLa tristezzaSenza di noiAmami