A Reggio l’evento ‘Europa: opportunità e prospettive di crescita del Mezzogiorno’

A Palazzo San Giorgio M5S, Asprom e The Left discutono di fondi UE e opportunità per il Mezzogiorno con Falcomatà e Caminiti

Europa: opportunità e prospettive di crescita del Mezzogiorno. È questo il titolo dell’evento che si terrà domenica 29 dicembre 2024, alle ore 16:30, presso il Salone Falcomatà di Palazzo San Giorgio, a Reggio Calabria. L’incontro, a ingresso gratuito, è promosso dal Gruppo Territoriale Reggio Calabria M5S, in collaborazione con The Left in the European Parliament e l’associazione Asprom, nell’ambito di un’iniziativa volta ad approfondire il ruolo dell’Europa come volano di sviluppo per il Sud Italia.

A introdurre la serata sarà la dott.ssa Giovanna Roschetti, rappresentante del Gruppo Territoriale Reggio Calabria M5S. A seguire, interverranno quattro ospiti di spicco che offriranno differenti punti di vista su temi quali governance, investimenti, politiche giovanili e rilancio socio-economico:

Prof. Francesco Manganaro , ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, nonché presidente dell’AIPDA (Associazione Italiana dei Professori di Diritto Amministrativo).

, ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, nonché presidente dell’AIPDA (Associazione Italiana dei Professori di Diritto Amministrativo). dott.ssa Giusy Caminiti , sindaco di Villa San Giovanni, che porterà l’esperienza di un’amministrazione locale a confronto con le politiche comunitarie.

, sindaco di Villa San Giovanni, che porterà l’esperienza di un’amministrazione locale a confronto con le politiche comunitarie. avv. Giuseppe Falcomatà , sindaco di Reggio Calabria, il cui intervento si concentrerà presumibilmente sui progetti di cooperazione europea e sulle prospettive di crescita della città metropolitana.

, sindaco di Reggio Calabria, il cui intervento si concentrerà presumibilmente sui progetti di cooperazione europea e sulle prospettive di crescita della città metropolitana. prof. Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione FISC, che fornirà un’analisi sulle sfide e sulle opportunità che l’Unione Europea può offrire al Mezzogiorno, specialmente in termini di fondi e programmi di rilancio territoriale.

L’appuntamento si pone l’obiettivo di delineare soluzioni efficaci e condivise per favorire la crescita del Mezzogiorno, puntando su progetti che valorizzino il capitale umano, le infrastrutture e la cooperazione con le istituzioni europee. L’occasione, inoltre, rappresenta un momento di confronto aperto con i cittadini, che potranno trarre spunti utili sulle politiche in atto e sulle proposte future per lo sviluppo del territorio.