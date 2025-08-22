Calabria, Verdi Sinistra: ‘Nessun veto a Tridico, ma la scelta del candidato spetta a noi’

Diverse le reazioni dopo l’annuncio di Pasquale Tridico sulla sua disponibilità a candidarsi alla presidenza della Regione Calabria per sfidare il governatore dimissionario Roberto Occhiuto. Tra queste, il comunicato diffuso da Europa Verde Calabria, che ha espresso la propria posizione nel dibattito politico del centrosinistra.

La notizia della disponibilità alla candidatura a presidente da parte di Pasquale Tridico è certamente una notizia importante.

I tempi di questa disponibilità, giunti dopo settimane di discussione, meriteranno certamente spiegazione nelle sedi opportune, ovvero al tavolo del centro sinistra che in questi ultimi giorni è rimasto inspiegabilmente congelato, tra fughe in avanti e posizioni autoreferenziali.

L’impegno per un centrosinistra unito

Noi, al contrario, continuiamo ad essere leali ad un progetto di centrosinistra unito, largo e trasparente, che implica anche che le decisioni si condividono nei luoghi di discussione e non con dichiarazioni sulla stampa.

Non abbiamo posto veti nei confronti di nessuno degli autorevoli esponenti proposti dalle varie forze in queste settimane, e certamente non lo abbiamo fatto nei confronti dell’europarlamentare Tridico, che riteniamo autorevole.

“L’indicazione del candidato spetta ad Alleanza Verdi e Sinistra”

Abbiamo rivendicato in queste settimane, con la correttezza e la trasparenza nei confronti degli alleati e dei calabresi che ha sempre contraddistinto la nostra azione, come a nostro avviso l’indicazione del candidato presidente in Calabria spetti ad Alleanza Verdi e Sinistra, come unica regione nell’ambito nazionale, mai minando l’unità del Centrosinistra.

Continueremo a farlo nelle sedi opportune, nel rispetto di tutte le altre espressioni ma anche dei tanti nostri iscritti e simpatizzanti e soprattutto dei calabresi, ovviamente con lo spirito unitario che condividiamo lungo l’intero territorio nazionale.