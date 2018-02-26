36 anni ad agosto, una carriera lunghissima e tanti gol soprattutto nella terza serie. Il classico centravanti vecchio stampo, quello di grande fisico e fiuto della rete come pochi. Felice Evacuo adesso prova a fare le fortune del Trapani, mettendo al servizio della squadra granata esperienza e possibilmente anche quelle realizzazioni che nel suo lungo percorso ha sempre fatto.

Con il timbro al Granillo di Reggio Calabria, utile a pareggiare i conti contro gli amaranto, gara poi finita con la vittoria del Trapani, il bomber di Calori ha raggiunto quota 180 reti nei campionati professionistici.

Dalla parte opposta del campo un attaccante decisamente più giovane ed ancora ai primi passi nel calcio professionistico come Bianchimano, autore della settima rete stagionale e sbloccatosi dopo un digiuno di cinque partite. Stesso ruolo, stessi obiettivi, fare gol, con l’ex Milan che spera in fatto di realizzazioni di ripetere le gesta del collega, magari in categorie superiori.