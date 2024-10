Ex Reggina, due grandi società hanno puntato Giovanni Di Lorenzo

La crescita e poi la definitiva esplosione per un giocatore destinato ad un grande club

Più volte negli ultimi due anni abbiamo parlato della impressionante crescita di un ex giocatore della Reggina. Giovanni Di Lorenzo è stato grande protagonista con la maglia dell’Empoli nella scalata verso la serie A ed ora a suon di prestazioni e qualche gol, ha attirato su di se le attenzioni di grandi club. Nel settore giovanile della Reggina ha fatto quasi tutta la trafila ed ha concluso la sua esperienza in quel play out contro il Messina che consegnò agli amaranto la salvezza insperata, anche se qualche mese dopo arrivò il fallimento.

City Now Sport nei mesi scorsi aveva chiesto un parere sul calciatore all’ex presidente della Reggina Lillo Foti, oggi i colleghi di tuttomercatoweb.com lo accostano a nomi di società importanti di serie A:

“A breve un altro laterale difensivo potrebbe salutare il Castellani. Si tratta di Giovanni Di Lorenzo, una delle certezze assolute della formazione toscana negli ultimi due anni. Sia in Serie B che nella massima serie il ragazzo si è saputo conquistare i galloni di titolare della fascia destra a suon di continuità di rendimento e di crescita a livello personale.

Due peculiarità che hanno reso il classe 1993 un nome caldo in chiave mercato. Roma e Inter sono le prime due big ad essersi fatte avanti, con Luciano Spalletti che, da sempre attento ai talenti del club di Fabrizio Corsi, punta forte sul ragazzo”.

