L’ex Reggina Taibi: a Pistoia rinnovo di contratto e nuovo incarico

Una Coppa Italia vinta e al momento il primo posto in classifica in condomonio con il Lentigione ma in attesa che il Desenzano recuperi la partita ultima non giocata. La Pistoiese punta alla promozione e per il lavoro svolto da Ds Taibi, ex Reggina, la società ha inteso rinnovare il contratto (3 anni) e affidargli un nuovo incarico: “Ringrazio la mia società per la fiducia. Ho sposato questo progetto perché da subito ho visto nel presidente una persona che voleva fare qualcosa di importante a Pistoia. In questi due anni ho imparato a conoscere la città e devo dire che ho notato in Pistoia la voglia di emergere, tornare ad essere grande. Da anni il club non navigava in queste posizioni di classifica. Parliamo di un campionato che però non appartiene alla Pistoiese, questa è una piazza che merita il professionismo. Intraprendo questo nuovo ruolo con la massima gioia, c’è da fare un lavoro importante. Mi son sempre posto di fare il massimo per questa maglia”.

fonte: seried.24