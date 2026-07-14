Exportely: la Calabria incontra i mercati esteri. A Reggio il networking con buyer internazionali

Obiettivo favorire l'incontro diretto tra la produzione agroalimentare e i mercati esteri, consolidare le relazioni commerciali e catalizzare nuove opportunità di investimento

Reggio Calabria si prepara ad accogliere una nuova, importante tappa delle relazioni commerciali internazionali del Sud Italia. Mercoledì 15 luglio, dalle ore 10:00, la prestigiosa Sala Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria ospiterà EXPORTELY – La città di Reggio Calabria incontra i Mercati Esteri, l’evento di networking B2B dedicato alle eccellenze agroalimentari italiane.

L’appuntamento riunirà le aziende italiane che rispettano i valori del Marchio di tracciabilità PIT (Prodotto Identitario Territoriale) e una delegazione di buyers e investitori internazionali, con l’obiettivo di favorire l’incontro diretto tra la produzione agroalimentare e i mercati esteri, consolidare le relazioni commerciali e catalizzare nuove opportunità di investimento e di export.

A fare da cornice istituzionale all’evento ci sarà anche la Città Metropolitana di Reggio Calabria. Nonostante i numerosi impegni istituzionali, è prevista la presenza del Sindaco, On. Francesco Cannizzaro, per valorizzare rapporti stabili con India, Arabia Saudita ed Emirati Arabi. L’obiettivo dichiarato è costruire un ponte di cultura tra realtà strategiche per lo sviluppo del Mediterraneo e non solo, mettendo al centro il dialogo tra territori, imprese e comunità.

Identità e asset competitivi sui mercati globali

“Con Exportely stiamo tracciando una nuova rotta: dimostrare che la nostra storia e le nostre tradizioni secolari sono il nostro più potente asset competitivo sui mercati globali”, dichiarano i soci fondatori di Who Knocks, Francesco Monteleone, Giovanni Piccolo e Alessandro Cariati. “Vedere delegazioni internazionali di altissimo profilo da India, Arabia Saudita ed Emirati Arabi confrontarsi qui, a Reggio Calabria, conferma un dato cruciale: i grandi investitori non cercano solo l’eccellenza produttiva, ma l’autenticità, il ‘saper fare’ tramandato di generazione in generazione e l’anima inconfondibile dei nostri territori. Lavoriamo su scala nazionale, ma con il fermo orgoglio di voler posizionare la Calabria come fulcro di questo rinascimento commerciale. Il nostro traguardo non è la semplice esportazione, ma elevare la memoria, l’identità e le radici profonde delle nostre imprese a indiscussa leadership internazionale”.

A seguire interverranno: Giuseppe Ariobazzani, Presidente di Accademia delle Imprese Europea; Francesco Monteleone, CEO di Who Knocks; Mr. Mandar Shrikant Joshi, il Rappresentante della Delegazione estera; Marco Poiana, Direttore del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria; Enza Loiero, Dirigente dell’Istituto Alberghiero “G.Trecroci” di Villa San Giovanni (RC); Domenico Laurendi, Presidente dell’Ordine dei Biologi della Calabria. L’evento sarà moderato dal responsabile IT e Comunicazione AdIE Marco Mauro.

“Sono state invitate aziende del Mezzogiorno” dichiara Giuseppe Ariobazzani “dove storia, tradizioni e cultura territoriale non sono solo sfondo, ma parte integrante del prodotto. Dagli oli ai vini, dai conservati ai prodotti da forno, fino alle specialità tipiche calabresi: ogni eccellenza porterà con sei la narrazione del territorio da cui nasce. Non parliamo solo di export ma di identità. Quando un product arriva in India, a Riad o a Dubai porta con sé il paesaggio, il lavoro delle famiglie e la memoria di un luogo. È questo che i mercati internazionali oggi cercano”.

I profili della delegazione internazionale di Exportely

L’evento vedrà la partecipazione attiva di figure di spicco del panorama economico e commerciale del Medio Oriente e dell’India:

Mr. Mandar Shrikant Joshi : Executive Chairman del M Strategy Global Investment Group e Capo Delegazione. Noto angel investor e manager internazionale, guida una holding globale specializzata nell’ingresso in nuovi mercati, operazioni di M&A e venture capital. Gestisce investimenti transfrontalieri nel corridoio Medio Oriente – India, rappresentando un moltiplicatore di opportunità finanziarie per le imprese locali.

: Executive Chairman del M Strategy Global Investment Group e Capo Delegazione. Noto angel investor e manager internazionale, guida una holding globale specializzata nell’ingresso in nuovi mercati, operazioni di M&A e venture capital. Gestisce investimenti transfrontalieri nel corridoio Medio Oriente – India, rappresentando un moltiplicatore di opportunità finanziarie per le imprese locali. Dr. Abdullah S. Almuzayrie : CEO di Jawad Premium Group, importante impresa saudita specializzata nella distribuzione alimentare integrata, supply chain, logistica e soluzioni di ristorazione istituzionale in tutto il Regno dell’Arabia Saudita. Il Gruppo serve settori come compagnie aeree, hospitality, retail, governo e servizi di ristorazione attraverso una rete di distribuzione capillare e catena del freddo.

: CEO di Jawad Premium Group, importante impresa saudita specializzata nella distribuzione alimentare integrata, supply chain, logistica e soluzioni di ristorazione istituzionale in tutto il Regno dell’Arabia Saudita. Il Gruppo serve settori come compagnie aeree, hospitality, retail, governo e servizi di ristorazione attraverso una rete di distribuzione capillare e catena del freddo. H.E Mr. Hamid Dakhil : Consulente strategico e commerciale per personalità di spicco nel Regno dell’Arabia Saudita. Imprenditore, specializzato nello sviluppo del business internazionale e in partnership collegate al governo.

: Consulente strategico e commerciale per personalità di spicco nel Regno dell’Arabia Saudita. Imprenditore, specializzato nello sviluppo del business internazionale e in partnership collegate al governo. Mr. Vikram Kumbhar : Proprietario del Kwantum Group, il più grande gruppo industriale dell’India occidentale nei settori manifatturiero agricolo, chimico e biochimico. Con una vasta esperienza nel commercio di prodotti alimentari e agricoli all’interno dell’India, il gruppo sta rapidamente stringendo partnership con vari fornitori in Europa e Africa per l’importazione di generi alimentari.

: Proprietario del Kwantum Group, il più grande gruppo industriale dell’India occidentale nei settori manifatturiero agricolo, chimico e biochimico. Con una vasta esperienza nel commercio di prodotti alimentari e agricoli all’interno dell’India, il gruppo sta rapidamente stringendo partnership con vari fornitori in Europa e Africa per l’importazione di generi alimentari. Mr. Walid Jadayel: Loaf of Bread è un’azienda leader in Arabia Saudita specializzata in soluzioni alimentari, che fornisce servizi integrati di catering, hospitality, panificazione, ristorazione e servizi alimentari in tutto il Regno. L’azienda ha l’onore di servire la Commissione Reale Saudita ed è un partner di fiducia di marchi leader tra cui stc, Dunkin’, e Barn’s Coffee, fornendo servizi con i più alti standard di qualità, professionalità ed eccellenza operativa.

La giornata, strutturata come un vero e proprio momento di confronto, proseguirà presso il Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” che ospiterà degustazioni e incontri B2B, curati nella somministrazione, accoglienza e organizzazione dal personale docente e dagli studenti dell’Istituto “G. Trecroci”. I rappresentanti della delegazione internazionale avranno modo di selezionare prodotti in linea con le richieste dei rispettivi mercati, sempre più attenti a qualità, tracciabilità e autenticità.

La partecipazione è riservata alle aziende invitate, alla delegazione estera e agli addetti ai lavori, con il coordinamento dell’Accademia delle Imprese Europea.