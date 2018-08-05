Pubblicato sul nuovo numero di Calabria Sconosciuta n. 157/158 gennaio- 2018 un breve e pregevole studio del saggista e pubblicista reggino Fabio Arichetta, dal titolo “I Normanni e la nascita delle abbazie calabresi“, in memoria di Monsignor Nicola Ferrante.

Il Sacerdote reggino è stato: direttore dell’Archivio storico diocesano, deputato di storia patria della Calabria, docente, storico della Chiesa reggina e parroco di Santa Maria di Loreto in Sbarre, popolosa parrocchia della città dello Stretto.

Quella di Fabio Arichetta è una mirabile sintesi per guardare con prospettiva diversa alla nascita ed al ruolo della Abbazie in Calabria, mettendo in risalto il metodo e la ricerca storica di Monsignor Ferrante che ha lasciato una traccia profonda non solo tra i fedeli, ma anche tra i ricercatori ed i cultori di storia, uno studioso che ha cercato sempre di mediare il ruolo della storia patria e cittadina tra fruizione pubblica ed accademica, riconoscendo alla storia un ruolo pedagogico importante. Un dato che emerge in modo brillante dalla pubblicazione.