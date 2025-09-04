Fabio Ceravolo sceglie… la Promozione: ‘Ho rifiutato anche la Reggina’

La Langhiranese, formazione militante nel campionato di Promozione, ha ufficializzato l’arrivo di Fabio Ceravolo, attaccante classe 1987 con oltre 550 presenze e 115 gol in tutte le categorie, ex Reggina, cresciuto nel settore giovanile amaranto. Nella sua lunga carriera ha vestito anche la maglia del Parma contribuendo alla promozione in Serie A, città nella quale poi ha deciso di vivere.

Intervistato da La Gazzetta di Parma, ha spiegato i motivi della sua scelta, legati soprattutto alla famiglia e svelando un retroscena. “Scelta familiare, ho rifiutato anche la Reggina. Volevo rimanere nelle zone di Parma, che ormai è diventata la mia dimora fissa e quindi mi sono spesso e volentieri privato di altre possibilità, anche in categorie superiori, appunto la Reggina, dove sono cresciuto calcisticamente. Ripeto, la mia è stata una scelta familiare, in quanto ormai la mia vita e le mie attività sono tutte a Parma“.