Stadio Oreste Granillo, ecco la nuova illuminazione – FOTO

“Si accendono le luci qui sul.. prato!

Il nostro Stadio Granillo tirato a lucido, in tutto il suo splendore, con la nuova spettacolare illuminazione a led e un prato da Champions League.

Sabato sera sarà il teatro di un’epica sfida con i campioni di Operazione Nostalgia. Da Baggio a Totti, da Dida a Perrotta, da Trezeguet a Camoranesi, da Aldair ad Abbiati, fino ai nostri Ciccio Cozza, Amoruso, Di Michele e Bruno Cirillo. Sarà un tuffo nel passato, uno spettacolo che farà sognare i bambini di oggi… e quelli di ieri“. Il post del sindaco Giuseppe Falcomatà.