Facimu nassa: Un progetto calabrese che unisce reggae, rap e la forza immediata del dialetto. ASCOLTALO ORA!

L’etichetta DISSONANZE RECORDS dopo il successo con oltre 258.000 visualizzazioni su Youtube per la sua prima produzione (Winè, primo singolo di Giulio Silvestris Dj), presenta un nuovo ingresso in scuderia: KUMPA KREO. Un progetto calabrese che unisce reggae, rap e la forza immediata del dialetto: Facimu nassa il primo estratto dal disco di esordio di KUMPA KREO con la straordinaria partecipazione di LOOP LOONA Ecco il link per accedere al teaser: https://www.youtube.com/watch?v=KH_4AZMjj2ASarà in radio a fine novembre Facimu nassa il primo estratto dell’album di Kumpa Kreo la cui uscita è prevista per il prossimo inverno su etichetta Dissonanze records. Reggae e hip hop si mescolano in un esplosivo connubio su una riddim version giamaicana. La collaborazione con Loop Loona – massima espressione femminile del rap in Italia – e con Kalybrò sfocia così nel singolo Facimu nassa nel quale parole e ritmo volteggiano in stili e suoni diversi tra loro, ma nello stesso tempo uniti dall’uso del dialetto, che dà la possibilità di poter esprimere il legame con la propria terra e nello stesso tempo definire il nuovo progetto con una sorta di slogan. #Facimunassa non è solo un titolo, ma una sorta di codice che pur traducendolo in “facciamo confusione” non esprime con l’immediatezza del dialetto la vera terminologia. Kumpa Kreo, artista eclettico calabrese, dopo aver vissuto 12 anni a Roma è tornato nella sua terra sviluppando la crescita artistica e musicale che gli ha offerto la permanenza nella capitale e nell’estate 2014 il suo ingresso nell’etichetta Dissonanze records con la quale pubblicherà il prossimo lavoro discografico.