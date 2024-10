Falcomatà alla presentazione di Cuore Siulp: “Che il cuore dei reggini regali sollievo a chi soffre”

Il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà è intervenuto alla presentazione dell’edizione 2019 di “Cuore Siulp”, l’iniziativa di beneficenza organizzata dal sindacato di Polizia ed inserita all’interno della rassegna natalizia del Comune di Reggio Calabria. Porgendo i ringraziamenti al Siulp per l’evento che vedrà protagonista, domani sera sul palco del teatro comunale “Francesco Cilea”, il cantante Red Canzian col suo “Testimone del Tempo Tour”, l’inquilino di Palazzo San Giorgio ha rimarcato «l’impegno sul territorio di un sindacato che opera per favorire la ricerca e la crescita sociale e culturale».

«Sia come Amministrazione comunale, grazie alla sensibilità dell’assessore Giovanni Muraca – ha spiegato il sindaco Falcomatà – e sia come Città Metropolitana, abbiamo deciso di sostenere da subito l’evento sposandone le finalità e perseguendo quella sinergia istituzionale che è la chiave per realizzare simili importanti progetti che hanno una concreta ricaduta positiva in città».

«L’occasione odierna – ha continuato – è un’ulteriore conferma del buon lavoro che stiamo portando avanti insieme alla Questura, a tutte le Forza dell’ordine ed alla Prefettura con quella che è stata ribattezzata “Squadra città”. Oltretutto, l’iniziativa del Siulp è utile a dare manforte a realtà che fanno un grande lavoro come “La Casa dell’Annunziata” della Comunità “Papa Giovanni XXIII” e la Fondazione “Via delle Stelle” per l’Hospice. L’auspicio, adesso, è che l’incasso della serata al teatro “Cilea” possa riuscire a regalare sollievo ed un sorriso facendo trascorrere un Natale migliore a chi vive in condizioni di disagio e sofferenza».