I primi 100 giorni di Falcomatà bis: le proposte dei cittadini

Un incontro pubblico per fissare le prime mosse della nuova sindacatura

Si svolgerà domani alle ore 16,00 al parco Ecolandia l’incontro tra i firmatari dell’appello in favore della rielezione di Giuseppe Falcomatà e il neo eletto sindaco ed avrà per tema:

“Che fare? Proposte per i primi cento giorni della nuova sindacatura Falcomatà”.

Nato spontaneamente, nei giorni caldi che hanno preceduto il ballottaggio nella recente tornata elettorale, il gruppo formato da oltre duecento fra intellettuali, liberi professionisti, imprenditori e liberi cittadini vuole continuare nel solco del dialogo con il sindaco e con tutta la nascente amministrazione, per contribuire a trasformare le idee nate durante la campagna elettorale in buone prassi per il governo della città.

L’incontro è aperto a tutti i cittadini e si svolgerà seguendo le regole fissate per il contrasto all’emergenza Covid.