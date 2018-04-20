«Uno splendido esempio di cittadinanza attiva e di democrazia partecipata, utile a costruire un confronto con l’Amministrazione sui temi principali da sviluppare per il rilancio dell’area collinare della zona sud della città». Ha commentato cosi il Sindaco di Reggio Calabria l’incontro, proficuo e cordiale, con il Comitato dei cittadini di Vinco e Pavigliana.

Il primo Cittadino, insieme al Vicesindaco Armando Neri, all’Assessore Giovanni Muraca e al consigliere metropolitano delegato Demetrio Marino, ha incontrato nei giorni scorsi presso la Sala Monsignor Ferro di Palazzo Alvaro i residenti delle due frazioni collinari. Tra gli aspetti affrontati in questo primo incontro, cui seguiranno nuove iniziative da organizzare sul territorio, l’attenzione al tema della viabilità e all’erogazione dei servizi nell’area di Vinco e Pavigliana.

«Ritengo questo confronto molto utile – ha dichiarato il Sindaco al termine dell’incontro – perché ci consente di definire, insieme ai cittadini, le priorità sugli interventi da effettuare su quell’area. Ringrazio i cittadini che hanno promosso l’idea di costituire il comitato, che rappresenta un riferimento molto utile per l’Amministrazione».