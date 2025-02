Falcomatà: ‘Eventi di sport, musica e cultura che promuovono l’immagine della nostra città’

Dopo aver fatto gli onori di casa, interviene in conferena stampa anche il sindaco Giuseppe Falcomatà: “Contenti e orgogliosi per quanto fatto in questi giorni e per quello che avverrà fino a domenica. Abbiamo fortemente rivoluto la Nazionale Italiana a Reggio Calabria perchè questo rientra in quelli che sono eventi di sport, musica e cultura che possono promuovere l’immagine della nostra città con un forte impatto mediatico. Siamo felici di legare nuovamente dopo venti anni il nome di Reggio all’Italia del basket esempio positivo. Questi ragazzi sono la faccia bella e positiva del paese, un grande esempio per i nostri bimbi”.

Leggi anche