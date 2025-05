Agrifest, Falcomatà torna sul tema delle deleghe : ‘Sono un obbligo e non una concessione’

"Senza le deleghe che attendiamo dalla Regione non possiamo programmare politiche agricole efficaci per un comparto con enormi margini di crescita", le parole del sindaco

«La Città Metropolitana fa tanto per le aziende dell’agroalimentare, ma molto di più potrebbe fare se solo la Regione Calabria concedesse le funzioni e le deleghe all’Agricoltura per quello che è un adempimento di legge e non una gentile concessione». Così, il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà si è rivolto all’assessore regionale Gianluca Gallo durante il dibattito all’”Agrifest – Festival della Cooperazione” di Taurianova.

Deleghe e programmazione: “Serve sinergia vera con la Regione”

«Con l’assessore Gallo c’è sempre stata la massima disponibilità, ma una concreta sinergia istituzionale è decisiva per il rilancio dei nostri territori», ha affermato Falcomatà. «Senza le deleghe non possiamo programmare politiche agricole efficaci per un comparto con enormi margini di crescita».

Un modello etico nella filiera agroalimentare

Falcomatà ha sottolineato l’importanza dell’etica nella filiera agroalimentare metropolitana. «Nei nostri asili e scuole i bambini mangiano cibo biologico a km zero, coltivato da aziende locali, spesso su terreni confiscati alla criminalità. È una scelta educativa e di legalità, soprattutto per combattere la povertà alimentare nelle periferie».

L’impegno nei quartieri: da Pellaro ad Arghillà

Il sindaco ha lodato il lavoro di realtà come Ace, a Pellaro o Arghillà, che aiutano bambini in condizioni di malnutrizione. «L’obesità, in alcune zone, è il sintomo della povertà. E le politiche alimentari possono aiutare anche sotto il profilo sociale».

Territorio e trasporti: “La SS 106 arrivi fino a Reggio Calabria”

«Speriamo di vedere presto il cantiere della Statale 106 anche nel tratto metropolitano. Le infrastrutture sono vitali per collegare le aziende, creare sinergie virtuose e attrarre investimenti», ha detto Falcomatà.

Imprese resistenti, legalità e normalità

Il sindaco ha elogiato le imprese locali che resistono alla ‘ndrangheta: «Non deve più essere eroismo fare impresa nella legalità. Deve diventare la regola, e questo è possibile solo se si creano condizioni ambientali e territoriali favorevoli».

Università e agroinnovazione: “Studenti nei campi sperimentali”

La Metrocity collabora con l’Università Mediterranea, mettendo a disposizione terreni per colture sperimentali e specie tipiche. «Un legame virtuoso tra accademia, ricerca e territorio», ha aggiunto.

Turismo e agroalimentare: un binomio strategico

Falcomatà ha evidenziato il potenziale turistico del cibo: «Il turista oggi cerca esperienze autentiche. Il nostro patrimonio alimentare è una risorsa irripetibile».

Il ringraziamento a PianAgri e “Risorse”

Infine, il sindaco ha ringraziato l’O.P. PianAgri e l’associazione “Risorse”, organizzatori di Agrifest: «Un evento che rappresenta una grande opportunità per l’intero comprensorio».