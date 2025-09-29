Ospedale di Melito, Falcomatà: ‘Nessun risultato concreto in quattro anni di gestione Occhiuto’

Lo ha dichiarato il Sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, che ha aggiunto:

“Mancate risposte per un presidio sanitario che rappresenta un punto di riferimento per l’intera area grecanica, che ha subito un ridimensionamento inaccettabile per le esigenze dei cittadini che hanno visto mortificato il proprio diritto alla salute. Da anni, il nosocomio di Melito – continua Falcomatà – nonostante l’encomiabile sforzo dei medici e di tutti gli operatori sanitari che assurgono alla loro missione senza mai risparmiarsi, e nonostante le difficoltà strutturali, è un ospedale che soffre di carenze di organico con la maggior parte degli operatori sanitari in servizio che è prossima alla pensione o gode dei diritti previsti dalla legge 104, con conseguenti assenze che incidono sulla funzionalità dei servizi erogati. E come emerso dagli ultimi confronti con addetti ai lavori e cittadini, emerge pure una criticità abbastanza accentuata riferita a posti letto, per reparti importantissimi come medicina Interna e Oncologia, ma soprattutto persiste da tempo un disagio organizzativo ambulatoriale dovuto a spazi ridotti e non riqualificati. A tutto questo si aggiunge l’obsolescenza delle attrezzature, con strumenti ormai fuori produzione e fatiscenti, che non sono degni di un Paese civile”.