Reggio, il sindaco Falcomatà incontra il neo Presidente dell’AdSP Paolo Piacenza – FOTO

Il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme al vicesindaco Paolo Brunetti e all’assessore alla Mobilità Domenico Battaglia, ha ricevuto a Palazzo San Giorgio l’avvocato Paolo Piacenza, recentemente nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio. La nomina, conferita dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, giunge dopo il periodo in cui Piacenza ha guidato l’Ente in qualità di Commissario Straordinario a partire dal 31 luglio 2025.

Il saluto e le congratulazioni del sindaco Falcomatà

Nel corso dell’incontro, Falcomatà ha rivolto al presidente Piacenza le congratulazioni per l’incarico, sottolineando:

«La centralità di questa designazione per il futuro del porto di Gioia Tauro e per l’intero sistema economico della Regione Calabria. Siamo convinti che la sua competenza sarà fondamentale per affrontare le sfide future e cogliere le opportunità di crescita e sviluppo per il nostro territorio».

Gli argomenti discussi durante il colloquio

Il colloquio, cordiale e proficuo, ha permesso di approfondire diversi temi strategici per il porto che insiste sul territorio metropolitano di Reggio Calabria, considerato uno degli scali più importanti d’Europa. Tra gli argomenti trattati:

Prospettive del transhipment

Valorizzazione del retroporto e delle aree per grandi investimenti

e delle aree per grandi investimenti Ruolo strategico del porto per l’intera provincia, caratterizzata dalla presenza di due Autorità di Sistema (Stretto e Gioia Tauro)

per l’intera provincia, caratterizzata dalla presenza di due Autorità di Sistema (Stretto e Gioia Tauro) Necessità di rafforzare sinergie istituzionali per sfruttare le opportunità disponibili