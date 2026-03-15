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Primarie centrosinistra, Falcomatà: ‘Una bellissima e partecipata festa della democrazia’

"Saranno i cittadini reggini a scegliere chi ci rappresenterà alla guida della città, non certo pochi dirigenti nelle segrete stanze romane di partito" le parole di Falcomatà

15 Marzo 2026 - 15:28 | di Redazione

primarie csx falcomatà ()

“Una bellissima e partecipata festa della democrazia per le primarie del centrosinistra reggino”.

primarie csx falcomatà ()

Queste le parole in un post su Facebook di Giuseppe Falcomatà, che prosegue:

“Saranno i cittadini reggini a scegliere chi ci rappresenterà alla guida della città, non certo pochi dirigenti nelle segrete stanze romane di partito”.

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“In bocca al lupo a tutti – conclude Falcomatà – sono certo che sarà una bella Battaglia…:)”.

Giuseppe FalcomatàReggio Calabria Politica