Falcomatà: ‘La Reggina è una storia a puntate, ma senza una fine’

Nel corso dell’evento organizzato al Cine Teatro Odeon per raccontare la storia della Reggina, apre il dibattito il sindaco della città Giuseppe Falcomatà:

“Siamo molto contenti di questa giornata fortemente voluta dalla Città Metropolitana. E’ questo il modo migliore per concludere il ciclo della mostra “Il Calcio è Arte” non solo per festeggiare come città ma per consacrare la storia della Reggina. E’ bello vedere i grandi protagonisti di questo lunghissimo percorso e trasmettere queste emozioni ai nostri giovani. Quegli anni vissuti in seria A soprattutto, sono stati momenti di riscatto, di aggregazione sociale, perchè lo sport è anche cultura e formazione, educazione, insomma un linguaggio universale. Quella della Reggina è una storia a puntate che non ha una fine e ringrazio tutti coloro che ne hanno fatto parte“.