Nell'incontro con il parlamentare italo-canadese si è parlato di occupazione, imprenditoria e di un programma di visite per portare un po' di Canada a Reggio

Nel corso di una piacevole chiacchierata, Falcomatà e Sorbara si sono confrontati su come rafforzare i rapporti tra la città di Reggio Calabria e il Canada in favore dell’occupazione e della creazione di nuove opportunità per promuovere le specificità e le bellezze di Reggio.

L’on. Sorbara è italo-canadese, originario della provincia di Reggio Calabria, alla Calabria lo lega un intenso legame. Il confronto tra i due si è soffermato sull’analisi delle istanze del territorio illustrate dal sindaco Falcomatà, in particolare sulle esigenze degli imprenditori e dei molti giovani competenti che non riescono a trovare sbocchi.

Al termine, il sindaco Falcomatà e l’on.Sorbara hanno ideato un programma di incontri e visite per “portare un po’ di Canada in Italia” al fine di recepire modelli organizzativi e di sviluppo che possano contribuire a sbloccare le potenzialità dei territori e il rilancio degli investimenti.