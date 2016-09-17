Falcomatà ricorda la figura di Carlo Azeglio Ciampi

“Da stimato governatore della Banca d’Italia, Ciampi assunse importanti incarichi ministeriali nei governi di centrosinistra ma riuscì a mantenere un’immagine e un approccio da uomo di stato e non di partito, guadagnandosi rispetto e stima anche dagli avversari per il suo carattere pacato, sobrio e schivo – ricorda il Sindaco Falcomatà – Quest’immagine si rafforzò nel suo settennato da presidente, quando si trovò a gestire, tra l’altro, la delicata transizione dell’Italia nella moneta unica. La Città di Reggio Calabria ricorda con emozione il giorno dell’inaugurazione del nostro Lungomare che vide il presidente Ciampi al fianco del sindaco Italo Falcomatà. Le immagini di quel 6 febbraio del 2001 che ritraggono il presidente e il sindaco a braccetto sul Lungomare costituiscono una delle immagini più vivide della nostra memoria collettiva e il suggello della Primavera Reggina.

“