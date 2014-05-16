Fatti di Musica 2014: In arrivo Giuliano Palma a Maida e Caparezza a Catanzaro

Dopo Stomp, Cristiano De André e Loredana Bertè, la rassegna di Ruggero Pegna annuncia Giuliano Palma a Maida e l'unica data calabrese del Museica Tour di Caparezza a Catanzaro Lido

Dopo l’apertura a marzo con i mitici Stomp e il ritorno di Cristiano de Andrè a Rende e Loredana Bertè a Reggio Calabria, sono stati presentati i due prossimi appuntamenti di “Fatti di Musica Radio Juke Box 2014”, la rassegna del miglior live d’autore ideata e diretta da Ruggero Pegna, col partenariato dell’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria e della Camera di Commercio di Catanzaro: il 7 giugno, alle 21.30, sarà Giuliano Palma con la sua band, dopo il grande successo del brano in gara a Sanremo, a presentare il suo nuovo concerto nell’Area Concerti del Centro Due Mari di Maida, in occasione dell’undicesimo anniversario della prestigiosa struttura commerciale. L’evento sarà ad ingresso libero.

Caparezza all’Arena Magna Graecia di Catanzaro Lido

Il 6 agosto, alle 2130, la carovana di “Fatti di Musica” si sposterà, poi, all’Arena Magna Graecia di Catanzaro Lido per l’unico concerto in Calabria del “Museica Tour 2014” del travolgente Caparezza, per quello che si preannuncia come uno dei principali eventi musicali dell’estate calabrese. Sull’imponente palcoscenico che sarà allestito all’Arena di Lido, il geniale e originalissimo rapper e cantautore pugliese sarà accompagnato dia suoi fidati musicisti e da un suggestivo allestimento che si avvarrà anche di effetti e immagini.

Il suo nuovo album “Museica” appena pubblicato, da lui interamente scritto e prodotto, è balzato immediatamente al primo posto di tutte le classifiche di vendita ed ascolto. “Museica” contiene 19 brani inediti che nascono dal particolare incontro tra musica e arte pittorica.”

Museica” – ha affermato Caparezza – è il mio museo, la mia musica, il mio album numero 6. E’ stato registrato a Molfetta e mixato a Los Angeles (dal pluri-blasonato Chris Lord Alge) ed essendone sia l’autore che il produttore artistico, lo considero come un nuovo “primo” disco. E’ un album – prosegue Caparezza – ispirato al mondo dell’arte, l’audioguida delle mie visioni messe in mostra. Ogni brano di “Museica” prende spunto da un’opera pittorica che diventa pretesto per sviluppare un concetto. Non esiste dunque – conclude il cantautore – una traccia che possa rappresentare l’intero disco perché non esiste un quadro che possa rappresentare l’intera galleria. In pratica questo album, più che ascoltato, va visitato!”.Caparezza riceverà a Catanzaro il Riccio d’Argento del celebre calabrese orafo Gerardo Sacco, premio della rassegna ai “Miglior Live d’Autore” dell’anno.

Biglietti in prevendita a 18 euro

Particolarmente accessibile il biglietto per questo atteso ritorno di Caparezza, già in prevendita a soli 18 euro in tutti i punti abituali e Ticketone. Per informazioni sugli eventi di Fatti di Musica Radio Juke Box sono disponibili l’infoline 0968441888 e il sito ufficiale wwww.ruggeropegna.it, presente anche su fb e twitter.