Carmen Consoli, Sergio Cammariere e Eduardo De Crescenzo accendono il ferragosto calabrese

Domani Carmen Consoli a Catanzaro, il 10 agosto Sergio Cammariere a Roccelletta di Borgia, il 12 Edoardo De Crescenzo a Diamante e il 13 i Subsonica ancora a Catanzaro. La settimana del Ferragosto calabrese si accende con i grandi concerti di “Fatti di Musica Radio Juke Box 2015”, 29ma Rassegna-Festival del Miglior Live d’Autore che si svolge ogni anno in Calabria, diretta e organizzata da Ruggero Pegna, con il partenariato dell’Assessorato Regionale alla Cultura e della Comunità Europea e con la collaborazione dei Comuni ospitanti.

Carmen Consoli a Catanzaro, orari e biglietti

Dopo il successo di Caparezza a Reggio Calabria e dei Sud Sound System a Palmi, la prestigiosa rassegna arriva domani a Catanzaro con il concerto di Carmen Consoli all’Arena Magna Grecia, unico appuntamento dell’ artista siciliana in Calabria. Inizio alle ore 21.30. Biglietti disponibili al prezzo di € 23 nei punti prevendita e dalle ore 18 presso la biglietteria dell’Arena.

Nella ristrutturata Arena di Catanzaro, il palcoscenico è già pronto. La Consoli ci salirà insieme a Luciana Luccini al basso e Fiamma Cardani alla batteria. Prima del concerto, apertura con Manuel Foresta, talento della prima edizione di “The Voice”.

La Consoli racconta: “Quando mi hanno chiamata per comunicarmi che ero l’unica italiana ad essere stata scelta da David Byrne per il suo Meltdown Festival, mi sono sentita frastornata e lusingata. Quando poi ho scoperto che, tra i diversi set proposti, Byrne aveva prediletto proprio quello in trio, con Fiamma e Luciana – conclude – mi è sembrato un segnale, un suggerimento da cogliere”. Il concerto disegnato dalla Consoli per le arene estive evoca le atmosfere dei grandi eventi live degli anni Settanta: l’ “Isola di Wight” o i celeberrimi 3 giorni del “Peace and Rock Music” di Woodstock.

Sergio Cammariere a Roccelletta di Borgia

Come anticipato, il giorno dopo al Parco Archeologico Scolacium di Roccelletta di Borgia, nei pressi di Catanzaro Lido, arriverà Sergio Cammariere con la sua affiatata band: Amedeo Ariano, batteria, Luca Bulgarelli, contrabbasso, Bruno Marcozzi, percussioni, speciale guest Fabrizio Bosso, tromba. “Attendo con grande emozione di suonare in questa location – ha affermato il cantautore crotonese – sia per la suggestione dei luoghi, sia per le celebrità che mi hanno preceduto su questo palcoscenico.”.

Il 13 agosto, sullo stesso palco della Consoli, a Catanzaro Lido arriverà l’esplosivo concerto dei Subsonica. La band torinese sarà preceduta da due giovani band supporter, gli Skelters e i Mad Shepherd, per quella che si preannuncia come la notte più rock dell’agosto calabrese.

Il concerto al Teatro dei Ruderi di Cirella

Tra gli eventi in programma a Catanzaro, anche un’ “incursione” il 12 agosto al Teatro dei Ruderi di Cirella a Diamante, per l’ altro atteso e gradito ritorno di Eduardo De Crescenzo con i suoi straordinari musicisti jazz: Enzo Petropaoli, contrabbasso, Marcello Di Leonardo, batteria, Stefano Sabatini, pianoforte, Daniele Scannapieco, sassofono, Lamberto Curtoni, violoncello.

Quattro eventi di assoluta qualità, premiati con il “Riccio d’Argento” di Gerardo Sacco, a cominciare dal grande ritorno al rock della “Cantantessa” siciliana.

Informazioni e punti vendita dei biglietti

Tutte le informazioni sulla rassegna-festival sono reperibili al numero telefonico 0968441888 della Show Net e al sito www.ruggeropegna.it. I biglietti dei vari eventi, a prezzi particolarmente accessibili, sono disponibili nei punti abituali e Ticketone.

(Elenco Punti Vendita biglietti – CATANZARO: Bar Mignon, corso Mazzini tel. 0961741000; CATANZARO LIDO: Bar Cremino, piazza Anita Garibaldi tel. 096134370; AMANTEA: Bar Santina, viale Regina Margherita tel. 098241135; BOTRICELLO: Bar Royal, via Nazionale tel. 0961973632; CASTROVILLARI: Dany Music, via Mazzini tel. 098127084; COSENZA: Inprimafila, via Alimena n.4 tel. 0984795699; CROTONE: Top Teen, via S. Paternostro tel. 096221889, Aleph Incontro, via Scalfaro tel. 3356283191; DAVOLI: Check Sound, via Nazionale tel. 0967572505; FALERNA MARINA: MTG, via della Libertà 3 tel. 096897092; GIOIA TAURO: Bar Royal, via Roma tel. 0966500963; GIOIOSA MARINA: Golosia, piazza Zaleuco tel. 0964416463; LAMEZIA TERME: Gaia Life, corso Nicotera n. 169 tel. 096823167;Bar Ferrise Dolci, corso G. Nicotera n. 235 tel. 0968446002; Uffici Pegna, corso G. Nicotera n. 237 tel. 0968441888; Tabacchi Sant’Eufemia (davanti Stazione Centrale) tel. 096851681; LOCRI: Persephone Viaggi, via Garibaldi n. 30 tel. 0964232172; MAIDA: Giochi e Scommesse Centro Due Mari (primo piano) tel. 0968750152; MONTEPAONE LIDO: Bar Blu Moon, via Nazionale tel. 3398486044; PALMI: Andrea Cogliandro Eventi, via Poeta n. 90 tel. 0966420282; PAOLA: Bar Zurigo, corso Roma n.85 tel. 0982589442; PIZZO: Bar Dante, piazzetta tel. 0963534150; POLISTENA: Bar Italia, via Trieste n. 54 tel. 0966943559; REGGIO CALABRIA: New Taxi 330, tel. 0965332383; ROCCELLA: Bar Tiche, Piazza S. Vittorio tel. 3470309260; SIDERNO: La Diano Viaggi, via dei Salici n. 4 tel. 0964381397; SOVERATO: Quelli del Toto, via Nazionale tel. 0967521189; TROPEA: Bar Madison, via Libertà tel. 3474579796; VIBO VALENTIA: Tabacchi 23 di Lo Bianco, via Dante Alighieri tel. 0963991781 e in tutti i punti Ticketone (CATANZARO Tabacchi Rotundo, Stazione Sala tel. 0961759632; REGGIO C. Poste Shop Reggio Centro, via Miraglia n. 14 tel. 0965315379 e nei punti di ogni regione – controlla nel sito www.ticketone.it il punto della tua città)