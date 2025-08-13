Fedez a Cittanova è un successo: oltre 20 mila persone al concerto del rapper

In contemporanea, altro successo a Villapiana, dove cinquemila spettatori paganti hanno gremito l’Anfiteatro per lo spettacolare e pirotecnico live di Gabry Ponte

Quella di ieri è stata una notte indimenticabile in Calabria, grazie al doppio appuntamento con le esclusive di Fatti di Musica 2025, il Festival del Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna che, in base al suo originale format, continua ad inondare di musica numerose località turistiche calabresi, interagendo con altri festival e manifestazioni del territorio.

Oltre ventimila persone per Fedez a Cittanova

Oltre ventimila persone hanno invaso Cittanova per il concerto di Fedez sull’imponente palcoscenico allestito in Viale Campanella, evento di punta della XXIV Festa Nazionale dello Stocco, manifestazione popolarissima che ha visto negli anni la partecipazione di numerosi big della musica italiana, da Tiziano Ferro a Cesare Cremonini, a molti altri.

Un’edizione che mette a segno un autentico record di presenze, centrando l’obiettivo di richiamare grandi numeri della Pro Loco e di Francesco D’Agostino, titolare della Stocco&Stocco, tra le principali aziende italiane di lavorazione di questo prodotto, che si sono rivolti al promoter Ruggero Pegna per portare in città il celebre rapper, produttore e influencer.

Preceduto da due giovani talenti reggini, Giulia Scarcella e Michele Bruzzese, e dal dj Domenico Ieracitano, in arte Mjx, l’artista milanese, con origini anche calabresi, è salito sul palcoscenico alle 22:45, accolto da un boato della folla in delirio.

Con la sua energia e la capacità di trascinare tutti in un clima di puro divertimento, Fedez ha letteralmente travolto Cittanova, accompagnato da mani alzate, luci di telefonini e cori.

Tra i vari applauditissimi brani, è andato in scena anche qualche simpatico siparietto: quando ha fatto portare sul palco dello stocco scegliendo la ricetta più piccante; e quando ha invitato i calabresi a essere fieri delle loro tradizioni, replicando alle polemiche di alcuni giornalisti sulla sua partecipazione alla festa.

“E’ una festa bellissima – ha detto Fedez a torso nudo, in piedi sulle transenne – I giornalisti mi hanno attaccato, mi hanno preso in giro, come se venire qui fosse un disonore, una cosa brutta. Vi dico invece che è una festa meravigliosa, andate orgogliosi delle vostre tradizioni, del vostro spirito di appartenenza e mandiamoli a fan…!”.

Al termine, cori di un pubblico che lo ha richiamato a gran voce, prima di defluire lentamente, con le strade del circondario invase da auto fino a tarda notte per l’esodo di migliaia di spettatori arrivati da tutta la regione.

Gabry Ponte fa esplodere Villapiana

In contemporanea, altro successo a Villapiana, dove cinquemila spettatori paganti hanno gremito l’Anfiteatro per lo spettacolare e pirotecnico live di Gabry Ponte.

Quello andato in scena nella splendida località turistica dell’alto Ionio cosentino è stato un concerto esplosivo, con un allestimento scenotecnico straordinario, voluto fortemente dal Sindaco Vincenzo Ventimiglia, dall’assessore Valentina Calà e da Adolfo De Santis, presidente della Polisportiva in house.

Uno sforzo enorme premiato da un successo che resterà nella storia degli eventi in Calabria. Carico del trionfo a San Siro e di un anno splendido, in cui è tornato a riprendersi lo scettro della dance mondiale, Gabry Ponte ha infiammato l’estate calabrese con tutti i brani che lo hanno portato in vetta alle classifiche di mezzo mondo, stabilendo record su record.

I prossimi appuntamenti di Fatti di Musica 2025

Fatti di Musica prosegue questa sera in Piazza Turra di Mesoraca, dove l’Amministrazione Comunale ha voluto il concerto di Ron, un pezzo di storia della canzone italiana.

Il celebre cantautore sarà poi domani sera nell’Arena Campo sportivo di Pallagorio (Kr). La sera di Ferragosto l’appuntamento sarà a Mannoli (Rc) con Paolo Belli e la sua Big Band.

Infine, la raffica di concerti di questa settimana si concluderà il 16 agosto in Piazza De Nava di Reggio Calabria per festeggiare l’Anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace con l’Orchestra Sinfonica Brutia e il suo speciale concerto “Disco”, una inedita festa dance anni ‘80/’90.