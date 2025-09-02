Favara-Reggina: cambia l’orario di inizio della partita

Campionato al via e per gli amaranto l'esordio è in trasferta

La stagione della Reggina parte ufficialmente domenica con la prima giornata del campionato di Serie D. Gli amaranto esordiranno in trasferta contro il Favara, in un match che segna l’inizio di un cammino che avrà un solo obiettivo: il ritorno tra i professionisti.

La squadra parte con i favori del pronostico, ma la Coppa Italia con la Vibonese ha già insegnato che nulla è scontato. Una categoria dura e complessa, in cui ogni partita va affrontata con la giusta mentalità. È lo stesso tecnico Trocini ad averlo ribadito, richiamando i suoi uomini a calarsi pienamente nella realtà della Serie D, fatta di sacrificio e battaglie su ogni pallone.

Il debutto con il Favara, inizialmente previsto alle 15, sarà posticipato alle ore 16:00. Una sfida che dirà subito molto sullo stato di forma degli amaranto e sulla capacità di imporsi in un torneo che non ammette distrazioni.

Il comunicato

“A ratifica di accordi tra le Società interessate, si comunica il posticipo dell’orario d’inizio della gara Castrumfavara-Reggina, valida per la 1ª giornata del campionato di Serie D 2025/26, in programma domenica 7 settembre 2025 alle ore 16”.