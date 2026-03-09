Federico Buffa porta Kobe Bryant al Teatro Cilea con lo spettacolo ‘Otto Infinito’. Dove acquistare i biglietti

Il 2 aprile 2026 il Teatro Cilea di Reggio Calabria ospiterà lo spettacolo di Federico Buffa “Otto Infinito… Vita e morte di un Mamba”, un racconto teatrale dedicato alla figura di Kobe Bryant, icona del basket mondiale.

L’evento è promosso da Progetto Touring, da sempre attento alle iniziative culturali e alle dinamiche di sviluppo del territorio. Lo spettacolo propone una narrazione intensa che ripercorre la vita dell’ex stella NBA, tra successi sportivi, sfide personali e la continua ricerca del miglioramento.

Attraverso storie, aneddoti e riflessioni, Buffa racconta non solo l’atleta, ma anche l’uomo. Al centro dello spettacolo ci sono temi universali: i sogni, la determinazione, la capacità di rialzarsi dopo le sconfitte e il desiderio di superare i propri limiti.

Il racconto segue il percorso di Bryant dentro e fuori dal campo, trasformando la sua storia in una riflessione più ampia sul significato del successo e sulla volontà di lasciare un segno.

L’appuntamento reggino rappresenta l’unica tappa in Calabria dello spettacolo. I biglietti sono già disponibili online sul sito www.ciaotickets.com, oppure presso la biglietteria del Teatro Cilea, in via Fata Morgana 36.

Una serata pensata non solo per gli appassionati di basket, ma per chiunque voglia ascoltare una storia capace di parlare di sport, ambizione e vita.