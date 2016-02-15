Femminile, impresa della Viola a Messina
Le ragazze neroarancio espugnano il campo del Cus nel derby e restano in vetta, in attesa della sfida con Palermo di sabato sera al PalaPentimele
15 Febbraio 2016 - 12:13 | di Redazione
Ancora un successo per le ragazze neroarancio, che ieri a Messina si sono imposte nel derby contro il Cus. La Viola femminile si conferma in testa alla classifica,in attesa dell’importante match contro Palermo, in programma sabato sera alle ore 19,30 al PalaPentimele. Dis eguito il tabellino della gara:
Cus Unime-Viola Basket 58-63
(17-10; 32-32; 41-50; 58-63)
Cus Unime: Zagami, Kramer 6, Scardino 2, Dominguez 6, Grillo 16, Raffaele 16, Ingrassia 10, De Cola, Cascio 2.
Coach: Buzzanca
Viola Basket: Amodeo 2, Imeneo, Costantino 17, Certomà 18, Melchionna, Sergi, Marrara, Anechoum 4, Smorto, Melissari 18, Gaeta 4. Coach: Russo
Arbitri: Attardi, Catania.
FONTE violareggiocalabria.it
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