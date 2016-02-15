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Femminile, impresa della Viola a Messina

Le ragazze neroarancio espugnano il campo del Cus nel derby e restano in vetta, in attesa della sfida con Palermo di sabato sera al PalaPentimele

15 Febbraio 2016 - 12:13 | di Redazione

Le ragazze della Viola Basket femminile a Messina contro il Cus Unime, derby vinto dalle neroarancio

Ancora un successo per le ragazze neroarancio, che ieri a Messina si sono imposte nel derby contro il Cus. La Viola femminile si conferma in testa alla classifica,in attesa dell’importante match contro Palermo, in programma sabato sera alle ore 19,30 al PalaPentimele. Dis eguito il tabellino della gara:

Cus Unime-Viola Basket 58-63
(17-10; 32-32; 41-50; 58-63)

Cus Unime: Zagami, Kramer 6, Scardino 2, Dominguez 6, Grillo 16, Raffaele 16, Ingrassia 10, De Cola, Cascio 2.
Coach: Buzzanca

Viola Basket: Amodeo 2, Imeneo, Costantino 17, Certomà 18, Melchionna, Sergi, Marrara, Anechoum 4, Smorto, Melissari 18, Gaeta 4. Coach: Russo

Arbitri: Attardi, Catania.

FONTE violareggiocalabria.it

La Viola Basket femminile a Messina nel derby contro il Cus Unime

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