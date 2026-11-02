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Reggio, una nuova era per il sistema idrico: conferenza a Palazzo Alvaro

Un progetto di ampio respiro, che punta su modernizzazione, innovazione tecnologica e digitalizzazione, con l’obiettivo di ridisegnare presente e futuro della rete idrica cittadina

02 Novembre 2026 - 16:52 | Comunicato Stampa

Palazzo Alvaro Reggio Calabria

Si comunica agli organi di Informazione che domani, martedì 3 novembre, alle ore 15:30, presso la Sala “Monsignor Ferro” di Palazzo Alvaro, si terrà una conferenza stampa nel corso della quale sarà presentato l’importante Programma strategico di modernizzazione e digitalizzazione del sistema idrico del Comune di Reggio Calabria.

Un progetto di ampio respiro, che punta su modernizzazione, innovazione tecnologica e digitalizzazione, con l’obiettivo di ridisegnare presente e futuro della rete idrica cittadina.
Non un semplice intervento di ammodernamento, ma un nuovo modello di gestione delle reti idriche.

Interverranno:

  • Francesco Cannizzaro, Sindaco di Reggio Calabria;
  • Demetrio Naccari Carlizzi, Presidente del Consiglio di amministrazione di Sorical;
  • Maurizio Nicolai, Amministratore delegato di Sorical.

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