Vigilia di Ferragosto a ritmo di rap: Luchè protagonista al Lido Vulcano

Ancora un grande evento targato Lido Vulcano. L’elegante location, punto di riferimento del lungomare di Gioia Tauro, si prepara a regalare una delle serate più attese dell’estate 2025.

Mercoledì 14 agosto, dalle ore 23:00, il palco del ‘Vulcano’ si accenderà con l’energia e le parole di Luchè, uno dei protagonisti indiscussi della scena rap italiana.

L’evento, firmato Vulcano, promette un’atmosfera unica: il cielo estivo che si tinge di rosso al tramonto, il profumo del mare, il suono delle onde che si mescola alle note e alle voci degli artisti. Un momento sospeso nel tempo, dove musica e mare diventano un tutt’uno.

Luchè: da Napoli alle vette delle classifiche

Luca Imprudente, in arte Luchè, nasce a Napoli nel 1981, nel quartiere Marianella. La sua carriera prende il via nel 1997 con la fondazione dei Co’Sang, insieme a Ntò. Due album in dialetto napoletano – Chi more pe’ mme (2005) e Vita bona (2009) – diventano cult per un’intera generazione.

Il percorso da solista comincia nel 2012 con L1, seguito da L2 (2014), Malammore (2016), Potere (2018) e dal successo di Dove volano le aquile (2022), subito in cima alla classifica FIMI. Il 16 maggio 2025 è uscito il nuovo lavoro, Il mio lato peggiore, un disco intenso, arricchito da collaborazioni di peso e già in vetta alle classifiche italiane.

Luchè è noto per testi crudi e profondi, capaci di passare dall’introspezione alla denuncia sociale, senza filtri. È questa autenticità che lo ha reso uno degli artisti più rispettati e seguiti del panorama musicale italiano.

Vigilia di Ferragosto al Lido Vulcano

Il concerto del 14 agosto al Lido Vulcano non è solo un live, ma un’esperienza. La brezza marina, le luci che si riflettono sull’acqua, la potenza delle rime che risuonano tra la folla: tutto contribuirà a creare una notte indimenticabile.

Dove: Lido Vulcano – Lungomare di Gioia Tauro

Quando: Mercoledì 14 agosto 2025, ore 23:00

Biglietti: TicketSms

Info e reservations: 327. 1858430 – 393.5422166