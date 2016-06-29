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Festa dei musei: ecco il programma

Sabato 2 e domenica 3 luglio il Museo di Locri e il Museo Kaulon di Monasterace celebrano la Festa dei Musei con aperture straordinarie e incontri

29 Giugno 2016 - 10:01 | di Redazione

La facciata del Museo Archeologico Nazionale di Locri

Monasterace e Locri, due antichissimi centri della provincia di Reggio Calabria, celebreranno la Festa dei Musei, che si terrà nell’intero territorio nazionale sabato 2 e domenica 3 luglio 2016.
Si svolgeranno, infatti, nel Museo archeologico antica Kaulon e nel Museo e Parco archeologico di Locri interessanti iniziative, di seguito elencate, disposte dalla dottoressa Rossella Agostino, direttore di entrambi gli istituti.

Museo archeologico antica Kaulon

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Sabato 2 luglio 2016 – Ore: 20,00 – 23,00 – Apertura straordinaria Museo
domenica 3 luglio 2016 – Ore17,30 – Presentazione del progetto “Restaurando memorie” – Ricerca, didattica e valorizzazione per Kaulon.

Museo e Parco archeologico di Locri

Sabato 2 luglio 2016 – Ore 20,00-23,00
Apertura straordinaria Museo e Parco archeologico nazionale di Locri
Domenica 3 luglio 2016 – Orari apertura: 9,00-13,00; 15,30-19,30
Al Parco archeologico di Locri, guidati dagli studenti Liceo Classico “Ivo Oliveti”di Locri, verrà presentato il Progetto Alternanza Scuola-Lavoro.
Domenica 3 luglio 2016 – Ore 20,00
Incontro al Complesso museale Casino Macrì: Novità di scavo in località Petrara – Conversazione con Diego Elia e Valeria Meirano, Università di Torino.

Il Museo archeologico antica Kaulon e il Museo e Parco archeologico di Locri ricadono nel Polo Museale della Calabria, diretto dalla dottoressa Angela Tecce.
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Festa dei Musei 2016
Monasterace (Reggio Calabria) Museo archeologico antica Kaulon
Locri (Reggio Calabria) Museo e Parco archeologico di Locri
Sabato 2 e domenica 3 luglio 2016

Polo Museale della Calabria
Direttore: Angela Tecce
Museo Archeologico Nazionale di Locri / Museo archeologico antica Kaulon
Direttore: Rossella Agostino
Ufficio stampa: Silvio Rubens Vivone (responsabile) – Patrizia Carravetta
Tel.: 0984 795639 fax 0984 71246

Festa dei Musei 2016: il programma dei musei di Locri e Monasterace

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