Festa del Cinema – Fino al 15 maggio tutti i film al costo di 3 Euro

Dall'8 al 15 maggio torna la Festa del Cinema: ingresso a 3 euro per i film in 2D e 5 euro per il 3D, con tanti titoli in sala tra cui Godzilla e Grace di Monaco

Dopo il successo dello scorso anno, torna la Festa del Cinema.

Dall’8 al 15 maggio il biglietto per l’ingresso nelle sale cinematografiche di tutta Italia sarà a prezzo ridotto: 3€ per i film in 2D e 5€ per quelli in 3D.L’iniziativa è promossa e organizzata dalle associazioni dell’industria cinematografica ANEC, ANEM, ANICA, insieme a ACEC e FICE.Come funziona? Tutte le risposte ve le da direttamente il sito ufficiale. Diario di un maniaco per bene, Grace di Monaco con Nicole Kidman, Brick Mansions, con Paul Walker, Godzilla, Nut Job – Operazione noccioline, Fino a prova contraria – Devil’s Knot, La stirpe del male, The English Teacher, Non dico altro, Parker, Padre vostro, The German Doctor Wakolda, Lovelace, Ritual e La Principessa Mononoke di Hayao Miyazaki.

Sono solo alcuni fra i titoli al debutto durante la seconda edizione della Festa del Cinema.

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