Festa del Libro a Belvedere Marittimo

Venerdì 26 agosto alle 19.30 la presentazione del volume di Vincenzo Mazzeo apre la collana Salute e Benessere di Davide Ghaleb Editore

Venerdì 26 agosto 2016, alle ore 19.30, nel piazzale Museo del Mare di Belvedere Marittimo, antico centro del tirreno cosentino noto per le sue bellezze ambientali e monumentali, si terrà la Festa del libro con la presentazione del volume di Vincenzo Mazzeo dal titolo Il potere della guarigione. Curare e guarire. La medicina su misura per ogni persona.

Il volume inaugura la collana Salute e Benessere – Davide Ghaleb Editore, diretta dal docente di estetica Antonio De Sensi.

Interverranno all’iniziativa, moderata dallo scrivente: Enrico Granata, sindaco di Belvedere Marittimo; Gianfranco Belsito, parroco della parrocchia Maria SS. del Rosario di Pompei di Belvedere Marittimo; Antonello Grosso La Valle, presidente provinciale UNPLI; Maria Grazia Cianciulli, dirigente Licei “Tommaso Campanella” di Belvedere Marittimo; Francesco Antonio Rosselli, cardiologo – Ospedale di Castrovillari; Concetta Grosso, presidente provinciale CIF; Maria Pia Serranò, responsabile consulta comunale VI° Centenario della nascita di san Francesco da Paola; Luigi Lupo, direttore de La Voce dell’ANC – Sezione di Cosenza; Antonio De Sensi, docente di estetica e Santino Garofalo, direttore sanitario INRCA. Sarà, inoltre, presente, l’autore.

Parteciperanno, altresì, sindaci della Riviera dei Cedri, istituzioni, associazioni, terzo settore.

Il libro si pregia di una bella intervista condotta da Peter Roche de Coppens e di apprezzabili approfondimenti sulle branche della medicina e sui presidi terapeutici utilizzati dall’autore per la sua ricerca. Il testo è arricchito da una interessante prefazione curata da Katia Zardoni.