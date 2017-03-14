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Festa del papà: Wind regala 3 giga a tutti gli utenti

In occasione della festa del papà la compagnia telefonica regala 3 giga di internet per una settimana: la promozione è attivabile entro il 19 marzo 2017 nei centri Wind

14 Marzo 2017 - 13:00 | di Federica Geria

Navigare in internet con lo smartphone, promozione Wind per la festa del papà

In occasione della festa del papà la compagnia telefonica Wind fa un regalo a tutti i suoi clienti!

La promozione “Speciale Festa del papà” darà 3 giga di internet omaggio per tutti i clienti Wind, per una settimana.

L’offerta è attivabile entro il 19/03/2017 in tutti i centri Wind!

INFO: http://www.wind.it/it/promo/speciale-festa-del-papa/

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