Festa del papà: Wind regala 3 giga a tutti gli utenti
In occasione della festa del papà la compagnia telefonica regala 3 giga di internet per una settimana: la promozione è attivabile entro il 19 marzo 2017 nei centri Wind
14 Marzo 2017 - 13:00 | di Federica Geria
In occasione della festa del papà la compagnia telefonica Wind fa un regalo a tutti i suoi clienti!
La promozione “Speciale Festa del papà” darà 3 giga di internet omaggio per tutti i clienti Wind, per una settimana.
L’offerta è attivabile entro il 19/03/2017 in tutti i centri Wind!
INFO: http://www.wind.it/it/promo/speciale-festa-del-papa/
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