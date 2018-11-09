Sabato 10 novembre a Bova la tredicesima Festa del Vino, tra degustazioni, musica popolare, un documentario su Agostino Siviglia e il falò in piazza

Tutto pronto per la tredicesima edizione della Festa del vino di Bova. Un appuntamento diventato tradizione ‘obbligatoria’ per migliaia di persone che ogni anno, da tutta la provincia, arrivano nel borgo magico per assaporare un calice di vino e degustare i prodotti tipici del territorio.

Sabato 10 novembre, a partire dalle 17.30, il via alla nuova edizione. Il buon bere e il cibo trova nella tradizionale musica popolare il coronamento perfetto, assieme al classico falò in piazza che aiuta a proteggersi dal freddo.

Il programma della serata prevede:

ore 17.30: Presentazione del libro “Aspetti socio-comunicativi della Ndrangheta” di Michelangelo Di Stefano.

ore 20.00: Documentario su Agostino Siviglia, poeta grecanico ed ex socio fondatore della Cantina di Bova.

ore 21.00: “I Greci di Calabria, il vino e la poesia nei racconti e nella musica popolare”. Si potrà ascoltare la musica dei gruppi musicali etnico calabresi dei Gioia Popolare e dei Kardhja.