Festa della donna: concerto Blaskom band al Funny Club
L'8 marzo musica rock e buon cibo con i Blaskom, tribute band di Vasco Rossi: menù completo a 16 euro e posti limitati, prenotazione consigliata
06 Marzo 2017 - 16:00 | di Federica Geria
L’8 marzo 2017, in occasione della Festa della donna, il Funny Club organizza un evento speciale in compagnia della band Blaskom!
Durante la serata, all’insegna della musica rock e del buon cibo, si potrà gustare un ottimo menù e assistere al fantastico show dei Blaskom, che si esibirà sulle note dei più grandi successi di Vasco.
Il gruppo, sempre più affermato in Calabria, è composto dai cinque musicisti Davide Laganà (batteria e voce), Edoardo Pedà (voce), Tonino Crea (basso), Fortunato Trefiletti (chitarra) e Sergio Rindone (tastiere e voce), che uniti dalla passione e l’amore comune per il rocker “maledetto” hanno deciso di creare la mitica tribute band in onore del Komandante Rossi, riscuotendo un grande successo su tutto il territorio e non solo.
Il menù della serata
Il menù dell’8 marzo comprenderà un gustoso e fresco drink di benvenuto, al quale seguiranno le portate di patatine fritte e pizza a scelta o giro pizza per gruppi, accompagnate da una bevanda a scelta da 33 cl, per poi concludere la cena con il dolce della casa. Il tutto a soli 16 euro a persona!
Trascorri la festa della donna all’insegna del rock del grande Vasco e del buon cibo. Un evento imperdibile, durante il quale si canterà e ballerà su quella musica che rappresenta intere generazioni, quella musica che ancora oggi riempie gli stadi!
Affrettati a prenotare, i posti sono limitati. E per i vostri bambini divertimento con parco giochi, ludoteca, animazione e assistenza. Non puoi mancare!
Dove e quando
Funny Club (Via Tirrenica 5 Archi, di fronte Bingo) 8 marzo 2017, ore 21:00, cena e Blaskom live! Per info e prenotazioni: 392/4055945 – 0965/48247.
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