Festa della donna: concerto Blaskom band al Funny Club

L'8 marzo musica rock e buon cibo con i Blaskom, tribute band di Vasco Rossi: menù completo a 16 euro e posti limitati, prenotazione consigliata

L’8 marzo 2017, in occasione della Festa della donna, il Funny Club organizza un evento speciale in compagnia della band Blaskom!

Durante la serata, all’insegna della musica rock e del buon cibo, si potrà gustare un ottimo menù e assistere al fantastico show dei Blaskom, che si esibirà sulle note dei più grandi successi di Vasco.

Il gruppo, sempre più affermato in Calabria, è composto dai cinque musicisti Davide Laganà (batteria e voce), Edoardo Pedà (voce), Tonino Crea (basso), Fortunato Trefiletti (chitarra) e Sergio Rindone (tastiere e voce), che uniti dalla passione e l’amore comune per il rocker “maledetto” hanno deciso di creare la mitica tribute band in onore del Komandante Rossi, riscuotendo un grande successo su tutto il territorio e non solo.

Il menù della serata

Il menù dell’8 marzo comprenderà un gustoso e fresco drink di benvenuto, al quale seguiranno le portate di patatine fritte e pizza a scelta o giro pizza per gruppi, accompagnate da una bevanda a scelta da 33 cl, per poi concludere la cena con il dolce della casa. Il tutto a soli 16 euro a persona!

Trascorri la festa della donna all’insegna del rock del grande Vasco e del buon cibo. Un evento imperdibile, durante il quale si canterà e ballerà su quella musica che rappresenta intere generazioni, quella musica che ancora oggi riempie gli stadi!

Affrettati a prenotare, i posti sono limitati. E per i vostri bambini divertimento con parco giochi, ludoteca, animazione e assistenza. Non puoi mancare!

Dove e quando

Funny Club (Via Tirrenica 5 Archi, di fronte Bingo) 8 marzo 2017, ore 21:00, cena e Blaskom live! Per info e prenotazioni: 392/4055945 – 0965/48247.