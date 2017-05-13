Festa della Mamma: deliziosa cheesecake alle fragole, ecco la ricetta

La Festa della Mamma è il giorno in cui celebriamo le nostre madri, coloro che ci hanno dato la vita e che ogni giorno ci donano amore. La festività cade ogni anno la seconda domenica di maggio.

Si tratta di una ricorrenza civile in alcuni paesi del mondo, celebrata in onore della figura della madre, della maternità e dell’influenza sociale delle madri.

CityNow vi propone una golosissima ricetta e questa volta vogliamo presentarvi un ottimo dolce, ideale proprio da regalare alle vostre madri in occasione della Festa della Mamma. Stiamo parlando della cheesecake alle fragole!

La cheesecake è una delizia made in USA, un dolce squisito, leggero e versatile, che accontenta proprio tutti i gusti. Una torta a base di formaggio fresco che appartiene alla tradizione della pasticceria americana, in particolare di New York. Deliziosa nella sua semplicità e nella sua dolcezza, è in grado di conquistare ogni palato. Fresca e profumata, la cheesecake alle fragole è il dessert ideale da servire nella stagione primaverile ed estiva.

Vediamo la ricetta insieme!

Ingredienti

Per la base

200 gr biscotti secchi

50 gr zucchero di canna

Per la crema

300 gr formaggio fresco spalmabile

60 gr zucchero a velo

1 decilitro panna

Fogli di colla di pesce

1 bustina vanillina

50 gr zucchero

200 gr fragole

Preparazione

Iniziamo a tritare i biscotti secchi con lo zucchero di canna per la base, aggiungendo il burro fuso poco per volta, e amalgamiamo fino ad ottenere un composto piuttosto granuloso. Prendiamo una tortiera a forma di cuore e foderiamola con la carta forno, disponendo il composto appena ottenuto. Livelliamolo con una spatola e lasciamolo raffreddare in frigo per circa 30 minuti.

Poi andiamo a preparare la nostra crema. Ammorbidiamo in acqua i fogli di colla di pesce, sgoccioliamoli e strizziamoli bene. Prendiamo una casseruola e riscaldiamo la panna, uniamo metà dei fogli e facciamoli sciogliere.

In un recipiente mescoliamo il formaggio con lo zucchero a velo, la panna e la vanillina. Riprendiamo dal frigo la nostra tortiera versiamo tutto il composto appena ottenuto sul fondo della forma a cuore, creando uno strato alto circa 3 cm. Conserviamo nuovamente in frigo per 1 ora.

Prendiamo un tegame e caramelliamo lo zucchero con due cucchiai di acqua, uniamo i fogli di colla di pesce e sciogliamoli, aggiungiamo poi le fragole frullate, mescoliamo il tutto e lasciamo addensare sul fuoco.

Togliamo dal frigo la cheesecake, estraendola dalla forma a cuore. Copriamola con il composto di fragole livellando la superficie con una spatola. Decoriamola a piacere, ad esempio con una bella scritta “auguri mamma” e riponiamola in frigo per 6 ore prima di servirla.

La cheesecake alle fragole è pronta per essere gustata! Auguri a tutte le mamme!

Foto ricetta tratta da Di più Tv