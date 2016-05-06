Festa della Mamma: i regali perfetti e la classifica delle mamme Vip

di Daniela Bonanno Conti – In concomitanza della Festa della Mamma, Showroomprivè (sito di vendite private online specializzato nel settore fashion) ha stilato un sondaggio che ci rivela da una parte i regali perfetti da comprare per le proprie mamme e dall’altra la classifica delle mamme Vip italiane più glamour. Mancano pochi giorni alla Festa della mamma, care amiche ricordatevi che è il pensiero che conta. Per l’occasione è stato intervistato un campione di 1000 italiani che hanno espresso il loro parere in merito. Per quanto riguarda i regali, il 21,08% degli intervistati,vorrebbe regalare un viaggio o un week-end fuori porta alla propria mamma ma non sempre ce lo possiamo permettere, al secondo posto il regalo perfetto è un buon profumo, al terzo posto spicca la classica borsa. Seguono gioielli e bijoux, vestiti, un buon libro, un paio di scarpe, un dono tecnologico e cosmetici mentre l’orologio si classifica all’ultima posizione. Per quanto concerne invece, la classifica delle mamme Vip italiane più glamour, quasi un terzo degli italiani intervistati ha optato per la bellissima Ilary Blasi, la neomamma della piccola Isabel, al secondo posto troviamo Michele Hunziker, con il 20,51% delle preferenze mentre al terzo posto Alessia Marcuzzi, conosciuta anche sul web dalle amanti delle tendenze fashion come “La Pinella”.Seguono a ruota Ilaria D’Amico, Melissa Satta, Elena Santarelli, Claudia Pandolfi, Martina Colombari, Francesca Chillemi e Rocío Muňos Moralez.