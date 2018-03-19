L'Hostaria dei Campi festeggia i papà con pizza, prodotti a chilometro zero e la tipica zeppola di San Giuseppe

Oggi è la festa del Papà e quale modo migliore per festeggiare questa giornata speciale se non di fronte ad una gustosa pizza in compagnia delle persone più importanti della nostra vita?

L’Hostaria dei Campi torna con un’altra delle sue indimenticabili serate. La pizzeria reggina invita gli avventori a gustare ancora una volta la sua gustosa cucina fatta solamente di prodotti di alta qualità e tanta, tanta passione.

Il locale nel cuore di Reggio Calabria

Il locale, situato nel cuore di Reggio Calabria è infatti il ristorante – pizzeria dove poter gustare cucina locale, con prodotti a chilometro zero e biologici, pizza ad alta digeribilità, stuzzicherie e menu senza glutine.

All’Hostaria potrete, inoltre, accompagnare i vostri piatti ad un’attenta selezione di birre artigianali e vini provenienti da tutta Italia. E per la festa del primo amore di ogni donna vi saranno anche altre sorprese.

La zeppola di San Giuseppe

Per festeggiare una delle figure più importanti nella vita di ciascuno di noi il locale reggino decide di aggiungere al menù un dolce particolare: la tipica zeppola di San Giuseppe.

La Festa del Papà viene infatti festeggiata il 19 marzo proprio perché associata a San Giuseppe, ricordato proprio in questo giorno come archetipo della perfetta figura paterna.

L’Hostaria vuole però stupire la sua affezionata clientela offrendo da bere a tutti i papà per questa giornata speciale una Ichnusa, la birra lager dall’anima sarda.

Le specialità della casa

Da non perdere assolutamente le specialità della casa come la “calabrese” o la “bufalina“. All’Hostaria potrai persino lanciare la tua fantasia!

Prenota il tuo tavolo (0965.324003 dopo le 17,30) e dopo un bel film gusta la pizza all’Hostaria dei Campi.